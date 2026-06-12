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Sharad Pawar Congress Merger : शरद पवारांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार? काँग्रेस नेत्यांकडून सूचक वक्तव्य; राहुल गांधी, खर्गे निर्णय घेणार

Sharad Pawar Party Merger : शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काँग्रेसमध्ये संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेला वेग आला आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या सूचक वक्तव्यांमुळे राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू असून अंतिम निर्णय राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे घेऊ शकतात.
Sharad Pawar Congress Merger nana patole

Sharad Pawar Congress Merger nana patole

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

NCP Congress Merger : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले असून, हा प्रस्ताव आजचा नसून खूप आधीपासून प्रक्रियेत असल्याचा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे. मतांचे विभाजन थांबवून धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या पक्षांनी एकत्र यावे, यासाठी देशपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत पटोले यांनी राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही या प्रक्रियेवर काम सुरू केल्याचे स्पष्ट केले.

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