Sharad Pawar Congress Merger : शरद पवारांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार? काँग्रेस नेत्यांकडून सूचक वक्तव्य; राहुल गांधी, खर्गे निर्णय घेणार

NCP Congress Merger : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले असून, हा प्रस्ताव आजचा नसून खूप आधीपासून प्रक्रियेत असल्याचा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे. मतांचे विभाजन थांबवून धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या पक्षांनी एकत्र यावे, यासाठी देशपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत पटोले यांनी राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही या प्रक्रियेवर काम सुरू केल्याचे स्पष्ट केले..पटोलो यांनी दिल्लीतील विभागीय बैठकीसाठी जात असताना माध्यमांशी संवाद साधला, “मी दिल्लीला डिपार्टमेंटच्या बैठकीसाठी जात आहे. मात्र त्याचा इतका गाजावाजा का केला जात आहे, हे मला माहिती नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव यापूर्वीच देण्यात आला होता. काही कारणांमुळे त्याला विलंब झाला. देशातील संविधान व्यवस्था धोक्यात आली असून मतांचे विभाजन थांबवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.”.ते पुढे म्हणाले की, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्याकडूनही एकत्र येण्याची मानसिकता दिसून येत आहे. “हा प्रस्ताव आजचा नाही. त्यावर आधीपासून काम सुरू आहे. राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून त्याचेच परिणाम आता दिसत आहेत,” असे पटोले यांनी सांगितले..छगन भुजबळ यांच्या वक्तव्यांबाबत विचारले असता पटोले म्हणाले, “भुजबळ यांनी नेमके काय वक्तव्य केले याची मला माहिती नाही. त्यांना कोणता प्रस्ताव देण्यात आला होता, हेही मला माहिती नसल्याने त्यावर भाष्य करणार नाही. मात्र ते ओबीसी समाजाचे मोठे नेते आहेत. त्यांच्याकडे मोठी क्षमता होती आणि त्यांनी ती संधी गमावली असे मला वाटते.”.Congress NCP Merger: काँग्रेसकडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला विलीनीकरणाचा प्रस्ताव?, तीन आमदार भाजपच्या वाटेवर?.दरम्यान, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या कामगिरीबाबत विचारले असता पटोले यांनी तो पक्षांतर्गत विषय असल्याचे सांगितले. “प्रदेशाध्यक्ष यशस्वी आहेत की नाही, याचे मूल्यांकन करणे माझे काम नाही. पक्षाच्या बैठकीत यावर चर्चा होईल. हायकमांडचे प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष असते. संघटनात्मक कामकाजाची संपूर्ण माहिती पक्षश्रेष्ठींना असते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.अमरावती, यवतमाळ आणि चंद्रपूरमधील उमेदवारी माघारीच्या घडामोडींवरही त्यांनी भाष्य केले. “सध्या त्या विषयांकडे पाहण्याची जबाबदारी माझ्याकडे नाही. मात्र जे काही सुरू आहे ते योग्य दिशेने चाललेले नाही, असे मला वाटते,” असे पटोले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.