देश

Sharad Pawar: सोनम वांगचुकांना ताब्यात घेताच शरद पवारांचा केंद्रावर घणाघात; 'हा उद्दामपणा, आंदोलन दडपता येणार नाही'

Sharad Pawar Criticises the Central Government: हे आंदोलन दडपता येणार नाही, संसदेच्या आगामी अधिवेशनाची सुरुवात याच मुद्द्यावरून होईल, असा इशारा त्यांनी बारामतीत दिला.
Sharad Pawar

Sharad Pawar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मिलिंद संगई

बारामती: सोनम वांगचुक प्रकरणात केंद्र सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला आहे. हे आंदोलन दडपता येणार नाही, संसदेच्या आगामी सत्राची सुरवातच या विषयाने होईल, असा इशाराच शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला.

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