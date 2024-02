Sharad Pawar on Nehru: PM मोदींनी नेहरुंवर केलेल्या टीकेला शरद पवारांचं उत्तर; म्हणाले, योगदान नाही हा...

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगानं राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबतचा निकाल दिल्यानंतर शरद पवार पहिल्यांदा माध्यमांच्या समोर आले आहेत. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर टीका केली होती. त्यांच्या या टीकेला शरद पवार यांनी उत्तर दिलं आहे. आज मोदींचं भाषण ऐकून मला दुःख झालं असं त्यांनी म्हटलं तसेच नेहरुंचं योगदान नाकारता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं. (sharad pawar speaks on jawaharlal nehru regarding pm modi criticism on him)