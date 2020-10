कशासाठी मागायची माफी? शशी थरुरांचा 'पुलवामा'वरुन भाजपला संतप्त सवाल

नवी दिल्ली : पुलवामा हल्ल्याची कबुली देणारा एक व्हिडीओ काल प्रसारित झाला होता. यामध्ये पाकिस्तानचे खासदार आपल्या संसदेत याबाबत कबुली देताना दिसत आहेत. या व्हिडीओनंतर भाजप आपल्या विरोधकांवर आक्रमक झाली असून पुलवामा हल्ल्यावेळी विरोधकांनी भाजपवर केलेल्या आरोपांबाबत आता पलटवार केला जात आहे. आज शनिवारी नरेंद्र मोदी यांनीदेखील गुजरातमधील आपल्या एका कार्यक्रमात पुलवामा घटनेचा हवाला देत या व्हिडीओवरुन काँग्रेसला निशाणा बनवलं आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काल यासंदर्भात काँग्रेसने देशाची माफी मागायला हवी, असं ट्विट केलं होतं. यावर आता काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी उत्तर दिलं आहे.

प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं होतं की, पुलवामा हल्ल्याबाबत कटाच्या कहाण्या रचण्याबद्दल आणि हल्ल्यावरुन केलेल्या वक्तव्याबद्दल काँग्रेसने देशाची माफी मागायला हवी. मात्र आता काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरुर यांनी यावरुन आता भाजपालाच प्रतिप्रश्न केला आहे.

काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी शनिवारी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय की, मला हे समजत नाहीये की नक्की कोणत्या गोष्टीसाठी काँग्रेसने माफी मागायला हवी. जवानांच्या सुरक्षिततेबद्दल सरकारकडून अपेक्षा केल्याबद्दल माफी मागायला हवी? की या राष्ट्रीय शोकांतिकेचे राजकारण करण्याऐवजी चिंता व्यक्त करण्याबद्दल माफी मागायची की आपल्या शहीदांच्या कुंटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करण्यासाठी माफी मागायची?

I am still trying to figure out what @INCIndia is supposed to apologise for. For expecting the government to keep our soldiers safe? For rallying around the flag rather than politicising a national tragedy? For expressing condolences to the families of our martyrs? #Pulwama https://t.co/oxY2UOFeum

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 31, 2020