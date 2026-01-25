Shashi Tharoor Praises Modi : काँग्रेसवरील नाराजीच्या चर्चांमध्ये शशी थरूर यांनी केलं मोदींचं पुन्हा कौतुक!

देश

Shashi Tharoor Praises PM Narendra Modi : काँग्रेस पक्षावरील नाराजीच्या चर्चा सुरू असताना ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि लोकसभा खासदार शशी थरूर यांनी शनिवारी पंतप्रधान मोदींबाबत एक मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संविधानाला पवित्र मानतात.

पंतप्रधान मोदींनी २०१६ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसला दिलेल्या भाषणाचा दाखला देत ते म्हणाले की त्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी संविधानाला आपला पवित्र ग्रंथ म्हणून वर्णन केले होते. केरळमधील कोझिकोड येथे केरळ साहित्य महोत्सवाला थरूर संबोधित करत होते.

यावेळी शशी थरूर म्हणाले की, भारतीय संविधान काळाच्या कसोटीवर उतरले आहे. ते म्हणाले की संविधानाने असा काळही पाहिला आहे, जेव्हा एक असा पक्ष सत्तेत आलाय, ज्याचा वैचारिक पूर्वज, आरएसएसने एकेकाळी उघडपणे संविधान नाकारले होते,  तरीही, संविधान टिकून आहे.

याशिवाय, ऑपरेशन सिंदूरवरील त्यांच्या भूमिकेबद्दल काँग्रेस खासदार शशी थरूर म्हणाले की, त्यांनी या मुद्द्यावर कडक भूमिका घेतली होती आणि त्यांना कोणताही पश्चात्ताप नाही. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर लिहिलेल्या एका कॉलममध्ये थरूर म्हणाले की त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, या हल्ल्याला कठोर प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय राहू नये आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांनी शिफारस केलेली कारवाई केली तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटले.

याशिवाय, पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शशी थरूर म्हणाले की, पक्षात त्यांचे काही मुद्दे आहेत जे ते नेतृत्वासमोर मांडतील. अंतर्गत मतभेदांवर सार्वजनिक व्यासपीठांवर नव्हे तर संघटनेतच चर्चा केली पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.

