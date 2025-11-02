Sheikh Hasina : ''माझं सरकार पाडण्यामागे अमेरिका अन् पाकिस्तानचा हात'', शेख हसीना यांनी विद्यार्थी आंदोलनामागचं नेमकं कारण...

बांगलादेशमध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीत आसरा घेतला. मात्र, बांगलादेशमधील या आंदोलनावर आता पहिल्यांदा शेख हसीना यांनी भाष्य केले आहे. हे आंदोलन अमेरिका आणि पाकिस्तान पुरस्कृत होतं असं आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. .द प्रिंटला दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या, की ''गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये घडलेल्या घटना या विदेशी ताकतीचं कटकारस्थान होतं. मला सत्तेतून बेदखल करणं हा त्यामागचा मुख्य हेतू होता. याला तुम्ही क्रांती म्हणू नका हा एक प्रकारे बांगलादेशवर झालेला दहशतवादी हल्ला होता. याचं संपूर्ण योजना अमेरिकन आखली होती आणि याची अंमलबजावणी पाकिस्ताननं केली. त्यांनी या हल्ल्याला विद्यार्थ्यांचं आंदोलन म्हणून सादर केलं. ज्यांच्या हत्येचा दोष माझ्या सरकारवर टाकण्यात आला, तो मुळात पोलिसांनी नाही तर दहशतवाद्यांनी केला होता. माझ्याविरुद्ध जनतेला भडकवणे हा त्यामागचा उद्देश होता.''.Sheikh Hasina: मायदेशी जायला आवडेल, पण... निवडणूक प्रक्रियेबाहेर ठेवल्याची हसिना यांना खंत.पुढे बोलताना शेख हसीना यांनी मोहम्मद येऊन यांच्यावरही गंभीर आरोपही केले, त्या म्हणाल्या, ''मोहम्मद युनूस यांनी अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर कटकारस्थान रचलं. मुळात अमेरिकेला बंगालच्या उपसागरातील सेंट मार्टिन बेटावर नियंत्रण हवं होतं जर मी ते बेट अमेरिकेला द्यायला तयार झाली असती, तर कदाचित आज बांगलादेशमध्ये माझं सरकार असतं. पण मी देश विकायला नकार दिला. त्यामुळेच अमेरिकेने युनूस यांना हाताशी धरून कट रचला. मोहम्मद युनूस यांनी स्वतःच्या महत्त्वकांशेसाठी देश उद्धवस्त केला.''.यावेळी शेख हसीना यांनी पाकिस्तानवरही गंभीर आरोप केले. त्या म्हणाल्या, ''1971 पासून पाकिस्तान बांगलादेशमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तोच पॅटर्न त्यांनी यावेळी सुद्धा लागू केला. मला सत्तेतून बेदखल करण्याचं काम पाकिस्तान आणि अमेरिकेनं केलं. दरम्यान, शेख हसीना यांच्या आरोपानंतर आता पुन्हा हे प्रकरण तापण्याची शक्यत आहे. यावर आता अमेरिका आणि पाकिस्तान काय उत्तर देतं का हे बघणं महत्त्वाचं ठरणारे आहे.''.Sheikh Hasina: भारत की बांगलादेश? शेख हसीना यांना शिक्षा कुठे होणार? नियमात काय लिहिलंय?.दुसरीकडे शेख हसीना यांच्या पक्षाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. देश सोडल्यानंतर त्यांच्या पक्षाची मान्यता तेथील निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांचा पक्ष हा बांगलादेशमधील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. मात्र त्यांना आता कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागतं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.