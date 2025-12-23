देश

Viral Video : डॉक्टर की गुंड? सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी गेलेल्या रुग्णाला डॉक्टरकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; व्हायरल व्हिडिओने खळबळ

Shimla IGMC Doctor Assault Case Explained : शिमल्यातील आयजीएमसी रुग्णालयात डॉक्टरने रुग्णाला मारहाण केल्याचा आरोप होत असून व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सरकारने चौकशीचे आदेश दिलेत.
esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Shimla IGMC Doctor Assault Viral Video : डॉक्टर-रुग्ण नात्याला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना सध्या चर्चेत आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील (Doctor Patient Conflict) असा हिंसक वाद यापूर्वी कधीच पाहिला नसेल, असा दावा केला जात असून या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

