Viral Video : डॉक्टर की गुंड? सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी गेलेल्या रुग्णाला डॉक्टरकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; व्हायरल व्हिडिओने खळबळ

Shimla IGMC Doctor Assault Viral Video : डॉक्टर-रुग्ण नात्याला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना सध्या चर्चेत आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील (Doctor Patient Conflict) असा हिंसक वाद यापूर्वी कधीच पाहिला नसेल, असा दावा केला जात असून या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथील इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) रुग्णालयात एका डॉक्टरने रुग्णाला मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे सरकारी रुग्णालयात संतापाची लाट उसळली असून रुग्णाच्या कुटुंबीयांसह स्थानिक नागरिकांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे. रविवारी ही घटना उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारलाही तातडीने दखल घ्यावी लागली..श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याची तक्रारतक्रारीनुसार, शिमला जिल्ह्याच्या कुपवी उपविभागातील एका गावातील रहिवासी असलेला रुग्ण श्वास घेण्यास अडचण येत असल्याने उपचारासाठी आयजीएमसीमध्ये दाखल झाला होता. उपचार सुरू असताना संबंधित डॉक्टरने रुग्णाशी आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद भाषेत वर्तन केल्याचा आरोप आहे. रुग्णाने सन्मानाने वागणूक देण्याची मागणी केली असता, डॉक्टरांनी त्याच्यावर हल्ला केल्याचा दावा करण्यात आला आहे..VIDEO : आईचा हात धरुन तलवार हातात घेत दिव्यांग मुलगा स्टेजवर चढला…; शिवरायांच्या वेशातील 'हा' व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील.व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरलरुग्णाच्या कुटुंबीयांनी सांगितले, की संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रकरण आणखी चिघळले. यानंतर रुग्णाच्या नातेवाईकांसह स्थानिक नागरिकांनी रुग्णालयाच्या आवाराबाहेर आंदोलन केले, घोषणाबाजी करत आरोपी डॉक्टरला तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली..आरोग्यमंत्र्यांकडून तीव्र नाराजीया प्रकरणावर राज्याचे आरोग्यमंत्री कर्नल धनी राम शांडिल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत असे वर्तन सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोपी डॉक्टर डॉ. एस. ए. आर. असून ते फुफ्फुसरोग तज्ज्ञ असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी आरोग्य सचिव, आयजीएमसीचे वैद्यकीय अधीक्षक आणि प्राचार्य यांना तातडीने बोलावण्यात आले आहे. सखोल चौकशीनंतर दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले..VIDEO : हिंदी शिकण्यासाठी भाजप नगरसेविकेचा आफ्रिकन नागरिकाला धमकी वजा इशारा; 'त्या' व्हायरल व्हिडिओमुळे भाषा वाद पेटला.विरोधकांकडूनही टीकामाजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते जय राम ठाकूर यांनीही या घटनेवर प्रतिक्रिया देत ती अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या घटना सरकारी आरोग्य संस्थांमधील व्यावसायिक वर्तनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, असे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या प्रकरणाची दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे..सरकारच्या भूमिकेकडे लक्षसरकारच्या प्रतिसादाचा भाग म्हणून आयजीएमसीचे वैद्यकीय अधीक्षक आणि प्राचार्य यांना सचिवालयात बोलावण्यात आले आहे. रुग्णालय प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही सविस्तर अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नसले तरी या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पुढील कारवाई काय होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..