Shiv Sena Party Symbol Case: शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी निर्णायक वळणावर, कपिल सिब्बल यांनी चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणाचा दिला दाखला; काय घडलं?

Thackeray vs Shinde: गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाजत असलेल्या शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष लागलं आहे..या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास विधानसभा अध्यक्षांनी नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटालाच अधिकृत शिवसेना मानून पक्षाचं धनुष्यबाण चिन्ह दिलं होतं. या निर्णयालाही ठाकरे गटाने न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत दोन्ही मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत..शिवसेना कुणाची? सुनावणी अंतिम टप्प्यात; शिंदेंना धक्का बसणार? ठाकरेंच्या वकिलांचा तगडा युक्तिवाद.ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. आमदारांनी स्वतंत्र बैठक घेणे म्हणजे थेट राजकीय पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. २१ जूनचं पत्र आणि आमदारांच्या स्वतंत्र बैठका या विधिमंडळातील घडामोडी होत्या. त्यावरून मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली, असं मानता येणार नाही, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला आहे.सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील परिच्छेद १५ च्या अधिकाराचाही मुद्दा उपस्थित केला. पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडून दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाले असतील, तरच या तरतुदीचा वापर करता येतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर निवडणूक आयोगाच्या २०२३ मधील निर्णयाचा आधार घेत महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला आहे. “शिवसेनेत फूट पडली, असा निष्कर्ष आयोगाने नेमका कसा काढला?”, हा त्यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू आहे..सिब्बल यांनी घटनाक्रमातील महत्त्वाच्या तारखांची माहिती न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर आता मुख्य कायदेशीर मुद्द्यांकडे वळत असल्याचं सांगितलं. या प्रकरणात गंभीर घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील निर्णय केवळ ठाकरे आणि शिंदे गटासाठीच नव्हे, तर पक्षांतरबंदी कायदा, पक्षातील फूट आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या एका महत्त्वाच्या निरीक्षणाचा दाखला दिला. पक्षातील काही आमदार वेगळे झाले म्हणून लगेच संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असं सिब्बल यांनी सांगितलं..Shiv Sena Case: सुप्रीम कोर्टानेही मानलं शिवसेना ठाकरेंची? कपिल सिब्बलांच्या युक्तिवादातून नेमकं काय समोर आलं? ते 11 मुद्दे काय? .त्यांच्या मते, आधी मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडल्याचं सिद्ध होणं गरजेचं आहे. त्यानंतरच आमदारांच्या संख्येचा मुद्दा किंवा त्यांचा बचाव पुढे येऊ शकतो. सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही जोरदार आक्षेप घेतला. आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील आमदारांच्या फुटीलाच थेट राजकीय पक्षातील फूट मानल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, दोन्ही गोष्टी एकच मानता येणार नाहीत, असं सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.पक्षाच्या २०१८ च्या घटनेकडे आधी भर देऊन नंतर तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू पुन्हा तपासण्याची गरज असल्याचं सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.