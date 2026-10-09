Shiv Sena Case: शिवसेना पक्षाच्या उपलब्ध घटनेनुसारच निर्णय, निकालाबाबत शिंदे यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद

नवी दिल्ली: ‘‘निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेची २०१८ मधील नव्हे तर २०११ ची घटना उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत त्यांनी उपलब्ध घटनेनुसारच निर्णय घेतला, ’’ असे शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कौल म्हणाले की, २०१८ मधील घटनेत अनेक बाबींचे उल्लंघन झाले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच तत्कालीन शिवसेनेतील नेमणुका लोकशाहीला धरून झाल्या नव्हत्या, पक्षप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...‘‘शिवसेनेची कार्यपद्धती आणि नेमणुकांची पद्धत यातून पक्षांतर्गत लोकशाहीला धक्का बसत होता, ’’ असा दावाही ॲड. कौल यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘पक्षांतर्गत नेमणुका लोकशाही तत्त्वांना धरून होत नसल्याचे आयोगाने शिवसेनेला १९९८ मध्ये पत्राद्वारे कळवले होते. प्रत्येक पक्षाने कार्यपद्धती ठरवून ती घटनेत नमूद केली पाहिजे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले होते..\rपारदर्शकता नसल्याचा आरोप ‘‘पक्षाच्या २०१८ च्या घटनेनुसार कार्यकारिणीची सदस्य संख्या १३ असणे आवश्यक असताना शेवटच्या पत्रव्यवहारानुसार केवळ नऊ सदस्यांची नावे देण्यात आली होती. यातूनही पारदर्शकता नसल्याचे दिसून आले आहे. लाखो कार्यकर्ते असलेल्या पक्षात केवळ नऊ सदस्यांची कार्यकारिणी ही अत्यंत अल्प संख्या असल्याचे आयोगाने कळवले होते. .Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.ज्या घटनेबद्दल सांगितले जात आहे, ती घटनाच आयोगाकडे उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेवर मर्यादा आल्या होत्या. शिवसेना पक्षप्रमुख हे निवडून आले पाहिजेत. त्यांची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधी सभेने केली पाहिजे. त्यांनी निवडलेले नेते, उपनेते हेही निवडून आले पाहिजेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने विधिमंडळ पक्षाचे बहुमत लक्षात घेत निर्णय दिला, ’’ असे कौल युक्तिवादात म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.