Eknath Shinde: राजस्थानमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेचा भाजपला इशारा, निवडणुकीवरुन दिला 'हा' अल्टिमेटम

Eknath Shinde's Shiv Sena Faction Gives Ultimatum to BJP in Rajasthan: राजस्थानमध्ये जागावाटपावरुन एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने भाजपला अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे राज्यात पक्ष वेगळा निर्णय घेऊ शकतो.
संतोष कानडे
Shivsena Ekanth Shinde: महाराष्ट्रामध्ये भाजप आणि शिवसेना एकत्रित सत्तेमध्ये आहेत. मात्र दोन्ही पक्षांमध्ये मागच्या काही दिवसांपासून तूतू-मैं-मैं सुरु असल्याचं दिसतंय. त्यातच राजस्थानमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने थेट भाजपलाच अल्टिमेटम दिला आहे. याची चर्चा महाराष्ट्रामध्ये चांगली रंगली आहे.

