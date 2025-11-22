Eknath Shinde: राजस्थानमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेचा भाजपला इशारा, निवडणुकीवरुन दिला 'हा' अल्टिमेटम

Shivsena Ekanth Shinde: महाराष्ट्रामध्ये भाजप आणि शिवसेना एकत्रित सत्तेमध्ये आहेत. मात्र दोन्ही पक्षांमध्ये मागच्या काही दिवसांपासून तूतू-मैं-मैं सुरु असल्याचं दिसतंय. त्यातच राजस्थानमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने थेट भाजपलाच अल्टिमेटम दिला आहे. याची चर्चा महाराष्ट्रामध्ये चांगली रंगली आहे..राजस्थानमध्ये लवकरच होणाऱ्या नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्व जागांवर उमेदवार उभे करु, असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. जर भाजपने युती करून निवडणुकीत शिवसेनाला काही जागा दिल्या तर ठीक, नाहीतर शिवसेना सर्व जागांवर स्वतःचे उमेदवार उभे करून स्वतंत्र निवडणुका लढवेल, असं पक्षाचं म्हणणं आहे..मी उशिरा झालेलं बाळ... इशा केसकरने सांगितला बालपणीचा कटू अनुभव; 'सहा महिन्याची असल्यापासून मी पाळणाघरात...'.राजस्थानमध्ये मागच्या वर्षी शिवसेनेमध्ये तीन आमदारांनी पक्षप्रवेश केला होता. त्यानंतर राज्यात पक्षाने सक्रियता वाढवली आहे. निवडणुकांबाबत बोलताना शिवसेनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रल्हाद सिंह आणि युवा आघाडीचे अध्यक्ष सचिन सिंह गौड यांनी म्हटलं की, एक राजकीय पक्ष म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवार उभे करणं, हे आमचं कर्तव्य आहे. आम्ही निवडणूक लढवली नाही, तर आमचे कार्यकर्ते घरी बसतील..Aadhaar ATM : एटीएम अन् पाकिटही हरवलं? टेन्शन घेऊ नका, लगेच पैसे काढण्यासाठी उपयोगी येईल फक्त आधार नंबर; सोपी आहे प्रोसेस.शिवसेनेची नेमकी मागणी काय?शिवसेना हा पक्ष एनडीएचा भाग आहे. त्यामुळे भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत योग्य तो वाटा द्यावा, अशी पक्षाची भूमिका आहे. जर भाजपने आम्हाला पुरेशा जागा दिल्या नाहीत, तर आम्ही स्वबळावर लढू.. असं पदाधिकारी म्हणतात. ''आमची युती केंद्रात आणि महाराष्ट्रात असली तरी, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषद निवडणुका लढणे आमच्या कार्यकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.'' असं प्रल्हाद सिंह म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.