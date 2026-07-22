CJI Surya Kant: लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "आम्ही पाहू"

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणाला दिलेल्या मंजुरीविरोधात शिवसेना (यूबीटी)ने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली असून, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर "आम्ही पाहू" असे सांगत याचिकेची दखल घेण्याबाबत आश्वासन दिले..तातडीच्या सुनावणीची मागणीशिवसेना (यूबीटी)च्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला. लोकसभा अध्यक्षांनी १८ जुलै रोजी सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही याचिका बुधवारी तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याची विनंतीही त्यांनी केली.कामत यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, निवडणूक ज्या पक्षाच्या विरोधात लढवून जिंकली, त्याच पक्षात नंतर खासदार सामील होण्याची प्रवृत्ती राष्ट्रीय स्तरावर वाढत असल्याचे दिसत आहे. तसेच लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे शिवसेना (यूबीटी)च्या संसदीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला..यूबीटीचा निर्णयावर आक्षेपशिवसेना (यूबीटी)ने लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी यापूर्वीच संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार एका राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण होऊ शकते; मात्र केवळ खासदारांचा किंवा आमदारांचा स्वतंत्र गट स्वतःहून दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. संबंधित खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा पर्याय स्वीकारू शकला असता, त्यामुळे मंजुरीचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता..कोणत्या खासदारांचा समावेश?अलीकडील काळात शिवसेना (यूबीटी)मधून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेलेल्या सहा खासदारांमध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश आहे.या विलीनीकरणानंतर लोकसभेतील शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या खासदारांची संख्या सातवरून १३ झाली आहे. दुसरीकडे, शिवसेना (यूबीटी)कडे आता केवळ तीन खासदार उरले आहेत. मशाल या निवडणूक चिन्हावर निवडून आलेले खासदार किंवा त्यांचा गट पक्षाच्या परवानगीशिवाय विरोधी पक्षात सामील होऊ शकत नसल्याचा युक्तिवादही शिवसेना (यूबीटी)ने न्यायालयात मांडला आहे..Uddhav Thackeray Matoshree Meeting : मातोश्रीवर हजर रहा! नाशिकमधील फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या नगरसेवकांना सूचना, उद्धव ठाकरेंचा थेट हस्तक्षेप.सर्वपक्षीय बैठकीतही विरोधलोकसभा अध्यक्षांनी मॉन्सून अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी १८ जुलै रोजी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत शिवसेना (यूबीटी)ने या निर्णयाचा निषेध नोंदवत बैठकीतून वॉकआउट केले होते. त्याचबरोबर अध्यक्षांनी तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर खासदारांनाही एका छोट्या पक्षात प्रवेशासाठी मंजुरी दिल्याचा उल्लेख या प्रकरणात करण्यात आला. मात्र, त्या निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली नाही. मॉन्सून अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर तृणमूल काँग्रेसनेही बहिष्कार टाकला होता..Uddhav Thackeray : भाजप मंदिर लुटारूंसोबत की रामरक्षकांसोबत? नागपूरमध्ये उद्धव ठाकरे गरजले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.