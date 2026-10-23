Shiva Sharma Death Case: शिवा शर्मा मृत्यू प्रकरणात अंडरवर्ल्ड कनेक्शन; मॉडेल श्रद्धा दुबेचे मुंबईच्या कुख्यात 'झेड गँग'शी लागेबांधे उघड

लखनौमधील हॉटेल व्यावसायिक शिवा शर्मा यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाच्या तपासात मुंबईतील कथित ‘झेड गँग’शी संबंधित धागेदोरे समोर आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि मेक-अप आर्टिस्ट श्रद्धा दुबे हिचा या टोळीशी संपर्क असल्याच्या दिशेने तपास सुरू आहे. उत्तर प्रदेश विशेष कृती दलाने (एसटीएफ) श्रद्धा, तिची बहीण रश्मी आणि चालक दानिश यांना नागपूरमधून अटक केली. पोलिसांनी श्रद्धाकडून तीन आयफोन जप्त केले असून, त्यांचा वापर आणि त्यातील संपर्कांची तपासणी केली जात आहे..नागपुरात आश्रय घेण्याचा प्रयत्न?पोलिसांच्या तपासानुसार, लखनौमधून बाहेर पडल्यानंतर श्रद्धा दुबे, तिची बहीण आणि चालक यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून प्रवास करत नागपूर गाठले. मुंबईतील ‘झेड गँग’शी संबंधित व्यक्तींनी त्यांना नागपूरमधील एका फार्महाऊसवर आश्रय देण्याची तयारी दर्शवल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला आहे. मात्र, तिघेही फार्महाऊसवर पोहोचण्यापूर्वीच एसटीएफने त्यांना अटक केली..या प्रकरणात श्रद्धा दुबे हिचा संबंधित व्यक्तींशी नेमका कसा संपर्क आला, तसेच आश्रय देण्याच्या कथित प्रयत्नामागे कोण होते, याचा तपास केला जात आहे.तीन आयफोन आणि फेसटाइम कॉलची तपासणीश्रद्धा दुबे हिच्याकडून तीन आयफोन जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ती फेसटाइमद्वारे संबंधित व्यक्तींच्या संपर्कात होती. या उपकरणांमधील कॉल रेकॉर्ड, संदेश आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करून संपर्कांचे स्वरूप स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.डिजिटल पुराव्यांमधून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे या प्रकरणातील संभाव्य संपर्क आणि घटनाक्रमाची पडताळणी केली जाणार आहे. मात्र, केवळ संपर्क असल्याच्या दाव्यावरून कोणत्याही व्यक्तीचा गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध होत नाही..काय आहे ‘झेड गँग’?तपासात उल्लेख झालेली ‘झेड गँग’ ही झुल्फिकार बहलीम याच्याशी संबंधित टोळी असल्याचे सांगितले जाते. मुंबईतील पश्चिम उपनगरांमध्ये खंडणीसह संघटित गुन्हेगारी कारवायांमध्ये या टोळीचे नाव आल्याचा दावा आहे. दाऊद इब्राहिमच्या ‘डी-कंपनी’च्या धर्तीवर ही टोळी काम करत असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात या टोळीशी संबंधित १२ जणांना अटक झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, टोळीविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) कारवाई झाल्याचे सांगितले जाते. अमली पदार्थांच्या पुरवठ्याशी संबंधित आरोपांचाही या संदर्भात उल्लेख आहे.या पार्श्वभूमीवर श्रद्धा दुबे हिचा या टोळीशी संपर्क असल्याचा दावा तपास यंत्रणांसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. तथापि, या संपर्काचा शिवा शर्मा यांच्या मृत्यूशी किंवा अन्य कथित गुन्ह्यांशी थेट संबंध आहे का, हे अद्याप तपासातून स्पष्ट होणे बाकी आहे..शिवा शर्मा यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय?लखनौमधील हजरतगंज परिसरातील अवध ग्रीन अपार्टमेंटच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने ९ ऑक्टोबर रोजी हॉटेल व्यावसायिक शिवा शर्मा यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी श्रद्धा दुबे हिच्यावर हत्येचा आरोप केला. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला.श्रद्धा दुबे हिने मात्र हत्येचा आरोप फेटाळला आहे. शिवा शर्मा यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा तिने केला आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, शिवा यांच्यावर सुमारे २० लाख रुपयांचे कर्ज होते आणि ते आर्थिक अडचणींबद्दल बोलत असत.अटकेपूर्वी सोशल मीडियावर प्रसारित केलेल्या व्हिडिओमध्ये श्रद्धाने शिवा यांच्याशी असलेल्या संबंधांबाबतही स्पष्टीकरण दिले होते. आपण त्यांना अवघ्या चार महिन्यांपासून ओळखत असल्याचे आणि सुरुवातीचे अडीच महिने केवळ मैत्रीचे संबंध असल्याचे तिने म्हटले होते. शिवा यांच्या आईने आपल्यावर खोटे आरोप केल्याचाही तिचा दावा होता..हे सर्व दावे तपासाच्या अधीन असून, मृत्यूचे नेमके कारण आणि त्यामागील परिस्थिती तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.पुढील तपासात डिजिटल पुरावे महत्त्वाचेश्रद्धा दुबे हिचे कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, नागपुरातील फार्महाऊसवर आश्रय घेण्याचा प्रयत्न आणि जप्त केलेले तीन आयफोन या बाबी तपासाच्या केंद्रस्थानी आहेत. लखनौ पोलीस आणि एसटीएफकडून उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी केली जात आहे. महाराष्ट्रातील संबंधित यंत्रणांची मदतही घेतली जात असल्याचे सांगितले जाते..श्रद्धा दुबे आणि संबंधित व्यक्तींमधील संपर्काचे स्वरूप काय होते, आर्थिक व्यवहार झाले होते का आणि या संपर्काचा शिवा शर्मा यांच्या मृत्यूशी काही संबंध आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे पुढील तपासातून मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या या प्रकरणातील आरोप आणि दावे तपासाधीन असून, न्यायालयीन प्रक्रियेतच दोष निश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.