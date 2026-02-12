देश

१२ कोटींच्या लंबोर्गिनीने भरधाव वेगात गाड्या उडवणाऱ्या उद्योजकाच्या लेकाला अटक; CCTV फूटेज तपासल्यानंतर कारवाई

Shivam Mishra Arrested : कानपूरमध्ये लंबोर्गिनी कार अपघात प्रकरणी उद्योजक केके मिश्रा यांचा मुलगा शिवम मिश्रा याला अटक करण्यात आलीय. सीसीटीव्ही फूटेज तपासल्यानंतर ही कारवाई केली असल्याची सांगण्यात येतंय.
Lamborghini crash in Kanpur leads to arrest after CCTV check

Lamborghini crash in Kanpur leads to arrest after CCTV check

Esakal

सूरज यादव
Updated on

कानपूरमधील लंबोर्गिनी अपघात प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी शिवम मिश्राला अटक केलीय. त्याला आज न्यायालयात हजर केलं जाईल. ८ फेब्रुवारीला कोट्यवधि रुपयांच्या किंमतीच्या लंबोर्गिनी कारने व्हिआयपी रोडवर भरधाव वेगात अनेक गाड्यांना धडक दिली. पोलिसांनी सुरुवातीचा तपास आणि सीसीटीव्ही फूटेज तपासल्यानंतर शिवम मिश्राच गाडी चालवत होता असे संकेद दिले आहेत. मात्र त्याच्या वकिलांकडून चालक गाडी चालवत होता असा दावा करण्यात आलाय.

Loading content, please wait...
crime
Kanpur
Death in Car Accident

Related Stories

No stories found.