१२ कोटींच्या लंबोर्गिनीने भरधाव वेगात गाड्या उडवणाऱ्या उद्योजकाच्या लेकाला अटक; CCTV फूटेज तपासल्यानंतर कारवाई

कानपूरमधील लंबोर्गिनी अपघात प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी शिवम मिश्राला अटक केलीय. त्याला आज न्यायालयात हजर केलं जाईल. ८ फेब्रुवारीला कोट्यवधि रुपयांच्या किंमतीच्या लंबोर्गिनी कारने व्हिआयपी रोडवर भरधाव वेगात अनेक गाड्यांना धडक दिली. पोलिसांनी सुरुवातीचा तपास आणि सीसीटीव्ही फूटेज तपासल्यानंतर शिवम मिश्राच गाडी चालवत होता असे संकेद दिले आहेत. मात्र त्याच्या वकिलांकडून चालक गाडी चालवत होता असा दावा करण्यात आलाय..न्यायालयात बुधवारी मोहन नावाच्या एका व्यक्तीने आपणच कार चालवत होतो असा दावा केला आहे. केके मिश्रा यांचा मुलगा शिवम मिश्रा कार चालवत नव्हता असं सांगितलं आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत दिसतं की कार भरधाव वेगात होती आणि चालकाचं नियंत्रण नव्हतं. प्रत्यक्षदर्शींनी कार प्रचंड वेगात होती असं सांगितलंय..जावयासोबत पळून गेलेल्या महिलेचं नवं कांड, १० महिन्यानंतर बहिणीच्या नवऱ्यासोबत पळाली; दोन लाख रोकड अन् दागिनेही गायब.शिवम मिश्राच्या वकिलांकडून कार चालक मोहन चालवत होता असं सांगण्यात आलंय. पण पोलीस आता या प्रकरणाचा आणखी तपास करत आहेत. सीसीटीव्ही फूटेज आणि पुरावे तपासले. यात चालकाच्या सीटवर शिवम मिश्राच होता असं आढळून आलंय..पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसतंय की दुर्घटनेनंतर कारमधून शिवम मिश्राच बाहेर पडला होता. गेल्या तीन दिवसात घटनास्थळी पाहणी, डिजिटल पुरावे, मोबाईल लोकेशन आणि गाडीतील सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे शिवम मिश्राला बुधवारी रात्री ताब्यात घेण्यात आलं..तंबाखूचे मोठे व्यापारी असलेल्या केके मिश्रा यांचा मुलगा शिवम मिश्रा याच्या कारने ५ फेब्रुवारीला दुपारी ३ वाजता कानपूरमध्ये एका मॉलजवळ अनेक गाड्यांना धडक दिली. यात ६ पेक्षा जास्त जण जखमी झाले. तर एका दुचाकीला दिलेली धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीस्वार हवेत १० फुटांपर्यंत उडाला होता. त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.