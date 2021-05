धक्कादायक! हरयाणातील कोरोना तुरुंगातून १३ कैदी फरार; सर्वजण होते पॉझिटिव्ह

रेवाडी : हरयाणाच्या रेवाडी (Haryana-Rewadi) जिल्ह्यातील कोरोना तुरुंगातून (covid jail) शनिवारी रात्री १३ कैदी फरार (13 prisoners escapes) झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या सर्वांचा शोध सुरु करण्यात आला आहे. हे सर्व कैदी कोरोना पॉझिटिव्ह (corona positive) असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ज्या बराकीत हे कैदी होते त्या बराकीच्या लोखंडी दरवाजाची एक सळई कापून आणि चादरींचा दोरखंड बनवून त्याद्वारे या सर्वांनी तुरुंगाबाहेर धूम ठोकली. सकाळी या कैद्यांच्या मोजणीदरम्यान ही बाब समोर आली. त्यानंतर तुरुंग प्रशासनामध्ये भूकंप झाला. (Shocking 13 prisoners escape from Corona Jail in Haryana Everyone was positive)

हेही वाचा: DRDO चं औषध कोरोनाविरोधात कसं करते काम? तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे

रेवाडी जिल्ह्यातील फिदेडी गावात नवा तुरुंग बनवण्यात आला आहे. कोरोनाची वाढती प्रकरणं पाहता फिदेडी तुरुंगाला हप्त्याभरापूर्वी कोविड जेलमध्ये रुपांतरीत करण्यात आलं होतं. या तुरुंगात राज्यातील तुरुंगातील ४५० कोरोनाबाधित कैद्यांना हालवण्यात आलं आहे.

हेही वाचा: कोरोना रुग्णांचं होणार समुपदेशन; नायर रुग्णालयात हेल्पलाइन सुरू

दरम्यान, शनिवारी रात्री एकाच बराकीत असलेले १३ कैदी लोखंडी ग्रील कापून बाहेर पडले आणि चादरीचा दोरखंड बनवून तटबंदी ओलांडून फरार झाले. हे फरार झालेले सर्व कैदी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगात आलेले होते. रविवारी सकाळी कैद्यांची मोजणी सुरु झाल्यानंतर यातील १३ कैदी फरार झाल्याचं समोर आलं. यानंतर तुरुंग प्रशासनात मोठा भूकंप झाला. पोलिसांची पथकं जिल्हाभर फरार कैद्यांच्या शोधकार्य सुरु केलं आहे. आसपासच्या गावात शोध मोहिम राबवली जात आहे.

हेही वाचा: लस घ्‍यायचीय तर कोरोना निगेटिव्हचा अहवाल हवा

या घटनेची माहिती कळताच पोलीस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल यांनी स्वतः घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.