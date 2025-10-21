धक्कादायक! पहिली पत्नी असतानाही केवळ हुंड्यासाठी केला दुसरा विवाह, १५ लाख रुपये घेतले अन् आठ दिवसांत...

Dowry Case from Lucknow : पहिली पत्नी असताना केवळ हुंड्यासाठी दुसऱ्या मुलीशी विवाह केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींनी तिला मारहाणही केली आहे. याप्रकरणी आता सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. उत्तरप्रदेशातील लखनऊमध्ये ही घटना घडली आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, मनिष कमल असं या व्यक्तीचं नाव असून अंकिता श्रीवास्तव असं महिलेचं नाव आहे. अंकिताने मनिषच्या घरच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. मनिष विवाहित असताना पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता त्याने आपल्याशी विवाह केला. तसेच आपल्या घरच्याकडून १५ लाख रुपये हुंडा घेतला, असा आरोप तिने केला आहे. इतकच नाही, तर मनिषच्या घरच्यांनी आपल्याला मारहाण केल्याचही तिने म्हटलं आहे..Koregaon Crime: 'जयपूरमध्ये जमिनीच्या वादातून कोयत्याने वार'; रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात परस्परविरुद्ध ११ जणांवर गुन्हा.अंकिताने तिच्या तक्रारीत म्हटलं की, ७ मार्च २०२५ रोजी आमचा विवाह झाला होता. त्यासाठी आपल्या कुटुंबियांनी १५ लाख रुपये कॅश हुंडा दिला होता. तसेच संपूर्ण विवाह सोहळ्यात ३५ लाख रुपयांचा खर्च आला होता. मात्र, विवाहानंतर जेव्हा मी सासरी गेली तेव्हा सासरच्या मंडळींनी माझ्याकडे अतिरिक्त १० लाख रुपयांची मागणी केली. मी जेव्हा नकार दिला, तेव्हा त्यांनी मला मारहाण केली. तसेच मनिष ८ दिवसांनंतर मला सोडून गेला..Crime News : "पोलीस आयुक्तांची ओळख आहे..." फटाके विक्रीचा परवाना देण्याच्या नावाखाली १३ लाखांची फसवणूक; नाशिकमध्ये दोघांना अटक.पुढे तिने सांगितलं की, ज्यावेळी सासरी आले तेव्हा मनिषने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता आपल्याशी विवाह केल्याचं समजलं. इतकच नाही, त्याचे इतर महिलांशीही संबंध असल्याची माहिती मिळाली. याप्रकरणी आता अंकिताने पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु केला आहे. आरोपी पतीचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.