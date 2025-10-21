देश

धक्कादायक! पहिली पत्नी असतानाही केवळ हुंड्यासाठी केला दुसरा विवाह, १५ लाख रुपये घेतले अन् आठ दिवसांत...

Police File Case Against Husband and In-laws: अंकिताने मनिषच्या घरच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. मनिष विवाहित असताना पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता त्याने आपल्याशी विवाह केला, असा आरोप तिने केला. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.
Shocking! Man Marries Second Wife for Dowry Without Divorcing First

Dowry Case from Lucknow : पहिली पत्नी असताना केवळ हुंड्यासाठी दुसऱ्या मुलीशी विवाह केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींनी तिला मारहाणही केली आहे. याप्रकरणी आता सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. उत्तरप्रदेशातील लखनऊमध्ये ही घटना घडली आहे.

