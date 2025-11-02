सगळी देवाची करणी! चेंगराचेंगरीला कुणीच जबाबदार नाही, मंदिर बांधणाऱ्यानं झटकले हात

आंध्र प्रदेशातील काशीबुग्गी इथं व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात एकादशीनिमित्त झालेल्या गर्दीत चेंगराचेंगरीची घटना घडली. या चेंगराचेंगरीत किमान १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. मंदिराचं बांधकाम सुरू असल्यानं भाविकांची गैरसोय झाल्याचं स्थानिक माध्यमांनी म्हटलंय. तिरुपतीच्या धर्तीवर या मंदिराचं बांधकाम केलं आहे. ओडिशातील ९४ वर्षीय मुकुंद पांडा हे मंदिर उभारलंय. चार महिन्यांपूर्वीच हे मंदिर भाविकांसाठी उघडण्यात आलं होतं. दरम्यान, मंदिरात घडलेल्या दुर्घटनेची जबाबदारी घेण्यास मुकुंद पांडा यांनी नकार दिलाय. या घटनेसाठी कुणीच जबाबदार नाही. हा दैवी प्रकोप होता असं मुकुंद पांडा यांनी म्हटलं..एकादशीच्या निमित्ताने मंदिर परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. जवळपास १० हजार लोक मंदिरात दर्शनासाठी आले होते. सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास मंदिराच्या प्रवेशद्वारात गोंधळ झाला. यानंतर एक रेलिंग तुटलं आणि लोक एकमेकांच्या अंगावर पडले. चेंगराचेंगरीच्या घटनेत अनेकांचा मृत्यू झाला तर काही जण जखमी झाले आहेत..रावसाहेब दानवेंच्या सांगण्यावरून व्यवहार केला, पण त्यांच्या नातवानं फसवलं; भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप, गुन्हा दाखल.मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडु यांनी दुर्घटनेनंतर शोक व्यक्त केला. मृतांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत. त्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल असं म्हटलं. तर मंदिर प्रशासनाने जर आधीच गर्दीची कल्पना दिली असती तर पोलिसांनी गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थापनाची तयारी केली असती..पोलिसांनी या प्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे हे मंदिर आंध्र प्रदेश सरकारच्या रेकॉर्डमध्येही नोंद नव्हतं. एका भाविकाने दुर्घटनेबद्दल सांगितलं की, सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास गर्दी अचानक वाढू लागली. अरुंद पायऱ्यांवर खूपच गर्दी झाली आणि एक रेलिंग तुटून चेंगराचेंगरी झाली..मंदिरात भाविकांना प्रवेशासाठी आणि बाहेर पडायला एकच मार्ग होता. त्यामुळे गर्दी आवऱणं कठीण होतं. मुख्यमंत्री नायडू यांनी या प्रकरणी मंदिर प्रशासनाची चूक असल्याचं म्हटलंय. पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली नव्हती यामुळेच चेंगराचेंगरी दुर्घटना घडली. पोलिसांनी म्हटलं की, मंदिरात कार्यक्रम आयोजित करताना पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. कितीही गर्दी झाली तरी त्यासाठी परवानगीची गरज असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.