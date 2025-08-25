Chakki Bridge Video : पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला 90 वर्षे जुना पूल; माणसं, गाड्या सगळंकाही...,धक्कादायक व्हिडिओ समोर

चक्की नदीवरील ऐतिहासिक पूल मुसळधार पावसामुळे कोसळला, वाहतूक ठप्प.स्थानिक प्रशासनाने पर्यायी मार्गांचा शोध आणि मदत कार्य सुरू केले.अवैध उत्खनन आणि पावसामुळे पुलाच्या संरचनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण..Viral Video : हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबला जोडणारा ९० वर्षे जुना चक्की रेल्वे पूल काल मुसळधार पावसामुळे कोसळला ज्यामुळे या दोन्ही राज्यांमधील महत्त्वाचा दुवा खंडित झाला आहे. कांगडा जिल्ह्यातील चक्की नदीवर असलेला हा ८०० मीटर लांब पूल गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसाने आणि नदीच्या तीव्र प्रवाहामुळे कमकुवत झाला होता. शनिवारी सकाळी पुलाचा एक पिलर आणि दोन स्पॅन अचानक कोसळले ज्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे..हिमाचल प्रदेशात सध्या पावसाने हाहाकार माजवला आहे. हवामान खात्याने ८ जुलैपर्यंत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या पावसामुळे चक्की नदीच्या पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढली ज्याचा परिणाम म्हणून हा ऐतिहासिक पूल पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला. स्थानिक प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत दोन्ही बाजूंनी वाहतूक बंद केली आहे. आपत्कालीन परिस्थिती वगळता कोणत्याही वाहनांना प्रवेश देण्यास मनाई करण्यात आली आहे..Army Love : आर्मी ऑफिसरची प्रेयसी म्हणून ज्या वेदना...कॅप्टनने शेअर केलं 25 वर्षांपूर्वीचं प्रेम पत्र, स्टोरी वाचून डोळ्यात पाणी येणारच.या घटनेमुळे पठाणकोट आणि हिमाचलमधील प्रवास बाधित झाला असून, स्थानिक रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. काही गावांचा संपर्क तुटला असून, प्रशासनाने पर्यायी मार्गांचा शोध सुरू केला आहे. स्थानिक पोलिस अधिकारी मंदीप सलगोत्रा यांनी सांगितले, “पावसामुळे नदीच्या पाण्याच्या पातळीत झालेली वाढ हेच पुलाच्या नुकसानाचे प्रमुख कारण आहे.” याशिवाय अवैध उत्खननामुळेही पुलाच्या संरचनेला धोका निर्माण झाल्याची माहिती समोर येत आहे..Shubhanshu Shukla : दीड वर्षानंतर घरी आले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला; गावात जंगी स्वागत अन् लहान मुलांनी दिलं खास गिफ्ट, पाहा व्हिडिओ.प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि नदीकाठच्या भागात न जाण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेमुळे हिमाचलमधील पूर परिस्थिती आणि पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिकांना मदत आणि पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत..FAQs Why did the Chakki Bridge collapse? / चक्की पूल का कोसळला?मुसळधार पाऊस आणि चक्की नदीच्या वाढलेल्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे पूल कमकुवत होऊन कोसळला.What is the impact of the bridge collapse? / पूल कोसळल्याचा काय परिणाम झाला?पठाणकोट आणि हिमाचलमधील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून, स्थानिकांचा संपर्क तुटला आहे.Is there an alternative route available? / पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे का?प्रशासन पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहे, पण सध्या कोणताही मार्ग निश्चित झालेला नाही.Was anyone injured in the incident? / या घटनेत कोणी जखमी झाले का?सुदैवाने, कोसळण्याच्या वेळी पुलावर कोणी नव्हते, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.What measures are being taken by authorities? / प्रशासन कोणत्या उपाययोजना करत आहे?प्रशासनाने वाहतूक बंद केली असून, पूल दुरुस्ती आणि पर्यायी व्यवस्थेसाठी तातडीने पावले उचलली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.