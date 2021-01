धक्कादायक खुलासा! माझं अपहरण करुन बोलायला भाग पाडलं, शेतकऱ्यांनी मीडियासमोर उभा केलेल्या शुटरचा दावा

नवी दिल्ली- चार शेतकरी नेत्यांची हत्या करण्याची सुपारी दिल्याचा दावा करणाऱ्या युवकाला पकडून आंदोलक शेतकऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर उभा केल्याने एकच खळबळ उडाली होती. परंतु, आता या प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतल्याचे दिसत आहे. ज्या व्यक्तीला शूटर असल्याचे सांगत प्रसारमाध्यमांसमोर उभा करण्यात आले होते. त्या व्यक्तीने चौकशीत खळबळजनक आरोप केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हरियाणातील सोनीपत येथील या व्यक्तीने आपण 19 जानेवारीला दिल्लीतील नातेवाईकांकडे आलो होतो. दिल्लीत येत असताना काही लोकांनी आपले अपहरण करुन मारहाण केली आणि आम्ही जे सांगतो तेच माध्यमांसमोर सांगण्याचा दबाव आणल्याचा दावा त्याने केला आहे.

त्या व्यक्तीचे नाव योगेश असल्याचे सांगण्यात येते. योगेशला आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्याचा चेहरा झाकून माध्यमांसमोर उभे केले होते. त्यावेळी त्याने दिल्लीत 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर गोळीबार करण्यासाठी तसेच 4 शेतकरी नेत्यांची हत्या करण्यासाठी आपल्याला पाठवल्याचे म्हटले होते. परंतु, आता योगेशने त्या आंदोलकांनीच आपल्याला असे बोलण्यास सांगितल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

हेही वाचा- खळबळजनक! ट्रॅक्टर रॅलीत 4 शेतकरी नेत्यांच्या हत्येचा कट? सिंघू सीमेवर संशयिताला आंदोलकांनी पकडले

The masked man who addressed a press conference with farmer leaders y'day has said in his viral video that he was reading a script given to him by them. This video hasn't been validated by police who say they will give more info this afternoon.

(screenshot from the viral video) https://t.co/OL3ATXHzzB pic.twitter.com/R1jyalbMOZ

— ANI (@ANI) January 23, 2021