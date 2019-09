तुमच्यासाठी बांगड्या पाठवू का?

श्रीनगर : जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला आज (शनिवार) महिना पूर्ण झाला. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील जनतेनेही हा निर्णय स्वीकारण्यास तयारी दर्शविली. मात्र, शेजारील देश आणि शत्रू राष्ट्र पाकिस्तानचा मात्र चांगलाच जळफळाट झाला.

- Article 370 : काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी अद्यापही सक्रिय

कलम 370 काढून घेण्याच्या निर्णयास महिना उलटल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी आज काश्मीर खोऱ्यास भेट दिली. या पार्श्‍वभूमीवर डोवाल यांनी निवडक पत्रकारांना काश्‍मीरमधील सद्यःस्थितीची माहिती दिली. सीमेपलीकडून दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

NSA Ajit Doval: There are Pakistani communication towers 20 kilometers along border ,they are trying send messages, we heard intercepts, they were telling their men here 'how so many apple trucks are moving, can’t you stop them? Should we send you bangles?' https://t.co/9rou0RVMG0

— ANI (@ANI) September 7, 2019