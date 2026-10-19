लिव्ह इन पार्टनरचा मृत्यू, फरार मॉडेलच्या व्हिडीओनंतर पोलीस दलात खळबळ; PI, DCPनंतर ACPवरही कारवाई

व्यावसायिक शिवा शर्मा याच्या मृत्यू प्रकरणी फरार असलेली मॉडेल श्रद्धा दुबे हिच्या व्हिडीओने खळबळ उडाली आहे. व्हिडिओ सोशल मीडियावर आणि माध्यमांतून प्रसारीत झाल्यानंतर पोलीस दलातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. अवघ्या २४ तासात एका पाठोपाठ तीन बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. रविवारी दुपारी पोलीस निरीक्षक विक्रम सिंह यांना हटवण्यात आलं. रात्री डीसीपी विक्रांत वीर यांची उचलबांगडी झाली तर सोमवारी सकाळी एसीपी रजनीश वर्मा यांनाही हटवण्यात आलं..लखनऊ पोलीस आयुक्तालयात इतर अनेक एसीपींचे कार्यक्षेत्र बदलण्यात आलंय. व्यावसायिक शिवा यांचा मृत्यू ९ ऑक्टोबरला झाला होता. या प्रकरणी मॉ़डेल श्रद्धा दुबे आणि तिच्या बहिणीसह ५ जणांवर हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता..ट्रकच्या धडकेत स्कॉर्पिओचा चुराडा, चौघांचा मृत्यू; एक जण ३० फूट उडून रस्त्यावर पडला, दोघे गंभीर जखमी.घटनेच्या दहा दिवसानंतरही श्रद्धा दुबेला पकडण्यात पोलिसांना यश आलं नाही. तर श्रद्धा दुसरीकडे सोशल मीडियासह माध्यमांमध्ये तिची बाजू मांडत होती. माध्यमांचे प्रतिनिधी श्रद्धा दुबेपर्यंत पोहोचून तिची मुलाखत घेत होते. पण पोलीस तिला पकडत नसल्यानं पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते..श्रद्धाचे बड्या लोकांशी आणि अधिकाऱ्यांशी संबंध असल्याचे आरोप होत आहेत. तिने एका पाठोपाठ तीन व्हिडीओ प्रसिद्ध करून आपण निर्दोष असल्याचं म्हटलंय. व्हिडीओ व्हायरल होताच पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात झाली. सुरुवातीला पोलीस निरीक्षक, त्यानंतर डीसीपी आणि आता एसीपींची बदली करण्यात आली. बड्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि कारवाईमुळे पोलील दलात खळबळ उडाली आहे..शिवा शर्मा यांचा ९ ऑक्टोबरला अवध ग्रीन अपार्टमेंटच्या चौथ्या मजल्यावरून संशयास्पद परिस्थितीत पडून मृत्यू झाला. अलीगंज कपूरथाला इथं ते राहत होते. शिवा यांच्या आईने श्रद्धासह चौघांविरोधात तक्रार दिली होती. श्रद्धाने खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याची आणि सिगारेटने चटके देऊन छळ केल्याचा आरोपही शिवा यांच्या आईने केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.