देश

लिव्ह इन पार्टनरचा मृत्यू, फरार मॉडेलच्या व्हिडीओनंतर पोलीस दलात खळबळ; PI, DCPनंतर ACPवरही कारवाई

Shraddha Dubey सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल केल्यानंतर माध्यमांनाही श्रद्धा दुबे हिनं मुलाखत दिलीय. मात्र ती पोलिसांना सापडली नसल्यानं पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
Shraddha Dubey

Shraddha Dubey

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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व्यावसायिक शिवा शर्मा याच्या मृत्यू प्रकरणी फरार असलेली मॉडेल श्रद्धा दुबे हिच्या व्हिडीओने खळबळ उडाली आहे. व्हिडिओ सोशल मीडियावर आणि माध्यमांतून प्रसारीत झाल्यानंतर पोलीस दलातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. अवघ्या २४ तासात एका पाठोपाठ तीन बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. रविवारी दुपारी पोलीस निरीक्षक विक्रम सिंह यांना हटवण्यात आलं. रात्री डीसीपी विक्रांत वीर यांची उचलबांगडी झाली तर सोमवारी सकाळी एसीपी रजनीश वर्मा यांनाही हटवण्यात आलं.

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