श्रद्धा तिवारी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! घरातून ज्याच्यासाठी पळाली तो आलाच नाही; रेल्वे स्टेशनवर दुसऱ्याशीच केलं लग्न...

मागील ७ दिवसांपासून बेपत्ता असलेली श्रद्धा तिवारी अखेर परत आली आहे. शुक्रवारी तिने इंदुरमधील एमआयजी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावली. तसेच तिच्याबरोबर घटलेला संपूर्ण प्रकार तिने पोलिसांना सांगितला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं आहे. तिची चौकशी सुरु असल्याची माहिती पोलिसांनी सांगितलं आहे. .श्रद्धा उर्फ आयुषी तिवारी ही गुजरातमधील एका महाविद्यालयत बीबीएच्या शेवटच्या वर्षाला शिकते. २३ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ च्या सुमारास ती घरातून निघून गेली होती. तिने तिचा मोबाईलही घरीच ठेवला होता. त्यामुळे ती कुठं गेली याचा काही थांगपत्ता लागत नव्हता. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी पोलिसांत तक्रारही दाखल केली होती..Nanded News: विवाहित मुलगी अन् प्रियकराची हत्या करण्यापूर्वी हात बांधून गावातून काढली होती धिंड Video Viral | Sakal News .या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरु केला. या तपासादरम्यान, ती एका सीसीटीव्ही व्हिडीओत दिसून आली. तिच्या वडिलांनी श्रद्धाची माहिती देणाऱ्याला ५१ हजारांच बक्षिसही जाहीर केलं होत. मात्र, श्रद्धाचा काहीही ठावठिकाणा लागत नव्हता. अशातच सात दिवसांनी ती इंदुरमधील पोलीस ठाण्यात हजर झाली. यावेळी तिने आपलं लग्न झाल्याचही पोलिसांना सांगितलं..श्रद्धाने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, ती २३ ऑगस्ट रोजी घरातून निघाली होती. तिचं सार्थक नावाच्या मुलावर प्रेम होतं. दोघेही पळून जाऊन लग्न करणार होते. मात्र, ज्यावेळी श्रद्धा रेल्वे स्टेशनवर पोहोचली तिथे सार्थक तिथे आलाच नाही. त्यामुळे ती निराश झाली. तिथेच तिची भेट करणदीप नावाच्या मुलाशी झाली आणि त्यांनी लग्न केलं..एस श्रीसंथला कानाखाली मारल्याचा Video १८ वर्षानंतर Viral, हरभजन सिंगमुळे गाजले होते प्रकरण; ललित मोदीने दाखवली क्लीप.करणदीपने पोलिसांना सांगितलं की सार्थक रेल्वे स्टेशनवर न आल्याने श्रद्धा निराश झाली होती. ती आत्महत्या करण्याच्या विचारात होती. एकदा तिने तसा प्रयत्नही केला होता. मात्र, आपण तिला वाचवलं. त्यानंतर आम्ही लग्न करणाच्या निर्णय घेतला. आम्ही माहेश्वर येथे जाऊन विवाह केला..श्रद्धाच्या वडिलांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितलं की, श्रद्धाने त्यांच्याशी संपर्क केला होता. आपल्याकडे परत येण्यासाठी पैसे नसल्याचं तिने सांगितलं होत. त्यावेळी मी तिला जावरापर्यंत येण्यास सांगितले आणि तिला पैसे पाठवले. तेव्हाही करण आणि श्रद्धा एकत्र होते. मी करणला ओळखत नसून श्रद्धाला माझ्या ताब्यात द्यावं. अशी मागणीही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.