श्रद्धा तिवारी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! घरातून ज्याच्यासाठी पळाली तो आलाच नाही; रेल्वे स्टेशनवर दुसऱ्याशीच केलं लग्न...

Shraddha Tiwari Missing Case Twist : श्रद्धा उर्फ आयुषी तिवारी ही गुजरातमधील एका महाविद्यालयत बीबीएच्या शेवटच्या वर्षाला शिकते. २३ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ च्या सुमारास ती घरातून निघून गेली होती.
Updated on

मागील ७ दिवसांपासून बेपत्ता असलेली श्रद्धा तिवारी अखेर परत आली आहे. शुक्रवारी तिने इंदुरमधील एमआयजी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावली. तसेच तिच्याबरोबर घटलेला संपूर्ण प्रकार तिने पोलिसांना सांगितला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं आहे. तिची चौकशी सुरु असल्याची माहिती पोलिसांनी सांगितलं आहे.

