Siang River Dam: धरणाला धरणाने 'प्रत्युत्तर'

तिबेटमध्ये चीनकडून सुरू असलेल्या महाकाय धरणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अरुणाचल प्रदेशातील सियांग नदीवर भारत सरकार एक मोठा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करीत आहे. मात्र, या धरणाला तेथील स्थानिकांनी विरोध केला आहे. काय आहे हे प्रकरण?.प्रकल्पाचा उद्देशचीनने महाकाय धरण बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. चीनने त्यांच्या धरणाच्या माध्यमातून पाणी अडवले किंवा अचानक धरणातून पाणी सोडले, तर भारतात बिकट परिस्थिती निर्माण येऊ शकते. त्यासाठी भारतात पाणी अडवून हे धरण बांधण्याचा घाट घातला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी तर चीनच्या या प्रकल्पाला 'पाण्याचा बाँब' म्हटले आहे. चीनचे हे धरण तेथील आदिवासी समुदायाच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक आहे, असेही म्हटले जाते..स्थानिकांचे म्हणणे काय?जामोह हे स्थानिक आदिवासी नागरिक नदीला पवित्र मानतात. त्यांच्या शेतीतून संत्री, फणस अशी उत्पादने घेतली जातात. धरणामुळे त्यांची शेती जाईल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. या प्रकल्पाविरोधात त्यांनी निदर्शनेही सुरू केली आहेत. मात्र, भारत या महत्त्वाकांक्षी धरण बांधणी प्रकल्पातून मागे हटणार नाही, असे सध्याचे चित्र आहे. या धरणामुळे चीनकडून भविष्यात होणाऱ्या आगळिकीला योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल आणि तुलनेने अधिक नुकसान होणार नाही, अशी भारताची भूमिका आहे..विरोध कोणाचा?भारताच्या धरणाला स्थानिक आदिवासींचा विरोध आहे. सियांग नदीमुळेच आमची ओळख आणि संस्कृती टिकून आहे, असे स्थानिक गावकरी म्हणत असून, या प्रकल्पाला आमचा विरोध असेल असे त्यांनी म्हटले आहे. भारताची 'धरणाला धरणाने प्रत्युत्तर' अशी रणनीती धोकादायक ठरू शकते, असे 'आयआयटी' गुवाहाटीतील जलव्यवस्थापक तज्ज्ञ अनामिका बोरुआ यांनी म्हटले आहे. .शिवाय या भूकंपप्रवण भागात धरण बांधणे धोकादायक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 'इतके मोठे धरण बांधले, तर आदिवासी समाज जगाच्या नकाशावरून नाहीसा होईल,' असे यिंगकियोंगमधील रहिवासी लिकेंग लिबांग यांनी म्हटले आहे. बीजिंगमधील भारताचे माजी राजदूत, अशोक के. कांत यांनी चीनच्या धरण प्रकल्पाला बेजबाबदार म्हटले असून, पाण्याचा संभाव्य प्रवाह नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्न म्हणून भारताच्या प्रकल्पाकडे पाहायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे..Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.असा आहे प्रकल्प?सियांग नदीवर रिऊ गावाजवळ हा प्रकल्प करण्याचा विचार सुरू आहे.११,२००ते ११,६००मेगावॉट वीज या प्रकल्पातून तयार होणार आहे.९.२ अब्ज घनमीटर पाण्याचा साठा धरणामुळे तयार होणारहे धरण२८० मीटरउंचीचे आहे..