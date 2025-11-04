Sikandar Shaikh Gets Bail : पैलवान सिकंदर शेखला जामीन, शस्त्रास्त्र तस्करी प्रकरणात दिलासा; सिकंदरचे वर्तन वाचवलं...

Sikandar Shaikh Punjab Police : पंजाब पोलिसांनी अटक केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू सिकंदर शेखला (Sikandar Shaikh) अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. पंजाबमधील शस्त्रास्त्र तस्करी प्रकरणात अटकेनंतर देशभरातील कुस्ती वर्तुळात खळबळ उडाली होती. मात्र, शेखच्या नावावर कोणताही गुन्हा नसल्याचे आणि तो देशातील आघाडीचा खेळाडू असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला आहे. कुस्ती क्षेत्रात सिकंदर शेखला पुन्हा संधी मिळणार का, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सिकंदर शेखला गेल्या शुक्रवारी पंजाब पोलिसांनी पपला गुर्जर टोळीला शस्त्र पुरवणाऱ्या रॅकेटशी संबंधित प्रकरणात अटक केली होती. या प्रकरणात चौघांना अटक झाली होती, त्यापैकी तिघांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरुपाची होती. मात्र सिकंदर शेखचा गुन्हेगारी इतिहास नसल्यामुळे त्याला दिलासा मिळाला आहे..पोलिसांनी आरोपींकडून १ लाख ९९ हजार रुपये, पाच पिस्तुले, काडतुसे आणि दोन वाहने (स्कॉर्पिओ-एन व एक्सयूव्ही) जप्त केली होती. या प्रकरणी खरड पोलिस (Police)ठाण्यात आर्म्स अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या चौघांपैकी फक्त सिकंदर शेखलाच जामीन मंजूर झाला असून, उर्वरित तिघांचा जामीन नाकारण्यात आला आहे..Sikandar Shaikh Arrested : महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख अवैध पिस्तुल विक्री प्रकरणी अटक; राजस्थानातील कुख्यात टोळीशी संबंध उघड, कुस्ती क्षेत्रात खळबळ.सिकंदर निर्दोष आहे, वडिलांनी केला दावासिकंदर शेखचे वडील (Sikandar Shaikh Father) म्हणाले, “माझ्या मुलाने अत्यंत कष्टाने नाव कमावले आहे. कोणी तरी फसवून त्याला या प्रकरणात अडकवलं आहे. मी आयुष्यभर हमाली करून कमावलं, हरामचा पैसा कधी घेतला नाही. मग माझा मुलगा हरामची कमाई कशी करेल? हिंद केसरी स्पर्धा जवळ आली आहे, तो तयारी करत होता. त्याला खेळू न देण्यासाठी हे काही डावपेच तर नाहीत ना, हे आम्हाला समजत नाही.”.पोलिसांनी काय सांगितलं?मोहालीचे एसएसपी हरमनदीप सिंग हंस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील रहिवासी दानवीर आणि बंटी हे मोहालीत सिकंदर शेख नावाच्या व्यक्तीला शस्त्रं पुरवण्यासाठी येत आहेत. त्यानंतर मोहाली सीआयए पथकानं सापळा रचून या तिन्ही आरोपींना शस्त्रांसह अटक केली होती. चौकशीत त्यांनी सांगितलं की, ही शस्त्रं मोहालीतील नव्या गावातील कृष्णकुमार नावाच्या व्यक्तीला (उर्फ हॅपी गुर्जर) पुरवली जाणार होती. त्यानंतर पोलिसांनी चौथा आरोपी कृष्णकुमारलाही अटक केली आहे. यामध्ये सिकंदर शेखला जामीन मंजूर झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.