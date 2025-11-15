पाकिस्तानात गेलेल्या भाविकांच्या तुकडीतून महिला बेपत्ता; थेट धर्मांतर करुन लग्न केल्याचा दावा

चंडीगडः गुरू नानक देवांच्या प्रकाश पर्वानिमित्त पाकिस्तानला गुरुव्दाराच्या दर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांच्या एका तुकडीतून बेपत्ता झालेल्या एका शीख महिलेने पाकिस्तानमध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारून विवाह केल्याचे कागदपत्रांतून उघडकीस आले आहे..गुरू नानक देव यांच्या ५५५वा जयंती पर्वानिमित्त पंजाबमधील कपूरथळा येथील रहिवासी सरबजीत कौर (५२) ही इतर शीख भाविकांबरोबर चार नोव्हेंबरला वाघा-अटारी सीमेवरून पाकिस्तानात गेली होती. एक हजार ९९२ भाविकांचा गट सुमारे दहा दिवसांची यात्रा करून १३ नोव्हेंबरला भारतात परतला, पण सरबजीत कौर मात्र परत आली नाही. .Nivrutti Maharaj Indurikar Statement Video : इंदुरीकर महाराजांचं भर किर्तनातच टीकाकारांना चॅलेंज म्हणाले, ‘मुलीचं लग्न याहीपेक्षा टोलेजंग करणार, बघू..’’.उर्दूमधील एक ‘निकाहनामा’ आता समोर आला आहे. त्यानुसार सरबजीत हिने इस्लाम स्वीकारून नाव बदलून ‘नूर’ असे केल्याचे आणि पाकिस्तानमधील शेखूपुरा येथील नासीर हुसेन या रहिवाशाशी विवाह केला आहे. मात्र सरबजीतने स्वखुशीने धर्म बदलला की तिचे जबरदस्तीने धर्मांतर करून विवाह करण्यात आला, हे स्पष्ट झालेले नाही. सरबजीतला पाकिस्तानमध्ये जबरदस्तीने पकडल्याचे भारतीय गुप्तचर विभागाचे म्हणणे आहे..सरबजीत कौर व तिचा पती कर्नेलसिंग यांचा घटस्फोट झालेला आहे. कर्नेलसिंग इंग्लंडमध्ये जवळपास ३० वर्षांपासून राहत आहे. या दोघांना दोन मुले आहेत. पंजाबच्या मुक्तसर येथून तिला पासपोर्ट देण्यात आलेला आहे. सरबजीत पाकिस्तानमधून बाहेर पडल्याचा किंवा भारतात परतल्याचा उल्लेख पाकिस्तानी इमिग्रेशनच्या नोंदींमध्ये नाही..Video: Hotel 7777 च्या मालकाचा प्रताप! मॅनेजरला विवस्त्र करुन बेदम मारहाण; लखन मानेला अटक.ती भारतात परतली नसल्याने इमिग्रेशन विभागाने तातडीने पंजाब पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारच्या इतर यंत्रणांनाही पाठविला. या प्रकरणी भारतीय दूतावास पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांवरून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.