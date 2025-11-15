देश

पाकिस्तानात गेलेल्या भाविकांच्या तुकडीतून महिला बेपत्ता; थेट धर्मांतर करुन लग्न केल्याचा दावा

Sikh Woman Who Went to Pakistan for Gurdwara Darshan Converts to Islam and Marries Local Man: भारतीय दूतावासाकडून या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेतली जात आहे.
sarabjeet kaur

sarabjeet kaur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंडीगडः गुरू नानक देवांच्या प्रकाश पर्वानिमित्त पाकिस्तानला गुरुव्दाराच्या दर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांच्या एका तुकडीतून बेपत्ता झालेल्या एका शीख महिलेने पाकिस्तानमध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारून विवाह केल्याचे कागदपत्रांतून उघडकीस आले आहे.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
women
Tension

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com