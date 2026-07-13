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Karnataka SIR Campaign : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पाकिस्तानी नागरिक राहत होते कर्नाटकात; 'एसआयआर' मोहिमेदरम्यान धक्कादायक प्रकार उघड, 'त्या' कुटुंबाचं दुबई कनेक्शन काय?

Pakistani nationals found in Karnataka with fake documents : मतदार यादी पुनरावलोकन मोहिमेदरम्यान कर्नाटकमधील चिक्कबळ्ळापूर येथे बनावट आधार, रेशन कार्ड व इतर कागदपत्रांच्या आधारे राहत असलेल्या पाकिस्तानी आई-मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
Pakistani nationals using fake Aadhaar in Karnataka

Pakistani nationals using fake Aadhaar in Karnataka

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान चक्क पाकिस्तानी नागरिक कर्नाटकमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस (Karnataka fake Aadhaar card case) आला आहे.

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