Karnataka SIR Campaign : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पाकिस्तानी नागरिक राहत होते कर्नाटकात; 'एसआयआर' मोहिमेदरम्यान धक्कादायक प्रकार उघड, 'त्या' कुटुंबाचं दुबई कनेक्शन काय?

बंगळूर : विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान चक्क पाकिस्तानी नागरिक कर्नाटकमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस (Karnataka fake Aadhaar card case) आला आहे. .चिक्कबळ्ळापूर जिल्ह्यातील बागेपल्ली तालुक्यातील दासगारेपल्ली येथे हे कुटुंब अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करत असून, खोटी माहिती देऊन त्यांनी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला आदी सरकारी कागदपत्रे मिळविल्याचे तपासात समोर आले आहे..तहसीलदार मनीषा एन. पत्री यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पाकिस्तानमधील फरहानाज आणि तिचा मुलगा मोहम्मद फर्दीन खान यांना ताब्यात घेतले आहे. दोघांनाही न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली..Ishwarpur Municipality Politics : गाफील जयंतराव युतीच्या खिंडीत अडकले; जयंत पाटील यांचा 'आनंद' अल्पजीवी ठरला, मुरब्बी राजकारणी कसा राहिला गाफील?.तपासानुसार, दुबईमध्ये नोकरी करणाऱ्या मोहम्मद अयूब खानने २००३ मध्ये पाकिस्तानमधील फरहानाजशी विवाह केला होता. २००४ मध्ये त्यांचा मोठा मुलगा मोहम्मद फर्दीन याचा जन्म पाकिस्तानमध्ये झाला, तर नंतरची दोन मुले दुबईमध्ये जन्माला आली. संपूर्ण कुटुंबाकडे पाकिस्तानी नागरिकत्व असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे..काही वर्षांनंतर हे कुटुंब भारतात आले. त्यापैकी फरहानाज आणि मोठा मुलगा सुमारे सहा वर्षांपूर्वी बंगळुरात आले. तेथे त्यांनी कथितपणे बनावट कागदपत्रे सादर करून स्थानिक पत्त्याचा रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड तसेच इतर सरकारी कागदपत्रे मिळवली. त्यानंतर या कागदपत्रांच्या आधारे बागेपल्ली तहसील कार्यालयात पत्ता बदलून घेत स्थानिक रहिवासी म्हणून वास्तव्य सुरू केले. इतकेच नव्हे, तर विविध शासकीय योजनांचाही लाभ घेतल्याचा आरोप आहे..‘एसआयआर’ मोहिमेदरम्यान पडताळणीवेळी त्यांच्या कागदपत्रांतील विसंगती उघडकीस आली. त्यानंतर महसूल विभागाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.