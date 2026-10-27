ज्ञानेश कुमारांनी सहकाऱ्यांना का नाही सांगितलं? सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाकडून अनेक प्रश्न अनुत्तरीत

एसआयआर प्रक्रियेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक करत आहेत. दमर्यान, एसआयआर संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुानवणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान SIR संदर्भात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. या प्रतिज्ञापत्रात SIRशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय सामूहिकपणे घेतल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे. तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सर्वसंमतीने मंजुरी दिल्याचंही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, आयोगाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही काही प्रश्न अनुत्तरीत आहेत..निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा आपले आक्षेप आणि म्हणणं नोंदवलं होतं. यातील काही प्रकरणांमध्ये निर्णय झाल्यानंतर आपल्याला त्याची माहिती मिळाल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे आयोगाच्या नावाने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांची माहिती दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना वेळेवर मिळत होती का आणि त्यांना आपली भूमिका मांडण्याची पुरेशी संधी मिळत होती का हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..रेल्वेच्या गोंधळात तिघांचा मृत्यू, एकाने एसी लोकलच्या धडकेत गमावला जीव; तर घाटकोपर-विक्रोळीदरम्यान दोन मृतदेह.मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ संदर्भातही आयोगाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्यासाठी नियमांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्याचं विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं. मात्र, जुलैमध्ये फॉर्म ६ च्या ऑनलाइन आवृत्तीत बदल दिसून आला. संधू यांना एका बातमीमुळे या बदलाबाबत समजलं होतं..आयोगाने आता म्हटलं आहे की SIR दरम्यान जोडलेली घोषणा ही फॉर्म ६ मधील दुरुस्ती नव्हती तर वेगळेच कागदपत्र होतं. मात्र, ऑनलाइन अर्जात ती ज्या पद्धतीने दाखवण्यात आली त्यामुळे फॉर्म ६ मध्ये बदल झाल्याचं वाटू शकत होतं असं आयोगाने मान्य केलं. २१ ऑक्टोबरला फॉर्म ६ आणि SIRशी संबंधित घोषणा वेगवेगळी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र जुलैमध्ये ही घोषणा ऑनलाइन फॉर्ममध्ये जोडण्याची मंजुरी नेमकी कुणी दिली याचं उत्तर प्रतिज्ञापत्रात नाही..ECINet या डिजिटल प्लॅटफॉर्मबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मतदार यादीत नाव जोडणे, काढणे किंवा बदलण्याची जबाबदारी संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची असल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे. सॉफ्टवेअर केवळ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करण्यास मदत करत असल्याचं आयोगाचं म्हणणं आहे..गोव्यातील ९७ मतदारांच्या प्रकरणातही आयोगाने ८८ जणांनी नंतर फॉर्म ६ द्वारे अर्ज केल्याचं सांगितलं. मात्र आधी अधिकाऱ्यांना सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करूनही निर्णय लागू करण्यात अडचण का आली याचं स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेलं नाही..पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतील नावं बहाल करण्यासंदर्भातील अपीलांबाबतही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. आयोगाने ही अपील राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दाखल केल्याचं सांगितलं. मात्र आधी नोंदवलेल्या आक्षेपांशी या स्पष्टीकरणाचा मेळ कसा बसतो याबाबत प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टता नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.