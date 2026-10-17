SIR सुरू होताच निवडणूक आयोगात मोठी उलथापालथ! २० महिन्यांत २० राज्यांचे अधिकारी बदलले; नेमकं कारण काय?

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणामुळे (SIR) देशभरात राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू असताना, निवडणूक यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रमाणही वाढल्याचे समोर आले आहे. २०२५ आणि २०२६ या कालावधीत देशातील सुमारे १८ ते २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) बदलण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरच्या सुमारे २० महिन्यांत हे बदल झाले आहेत. कमी कालावधीत एवढ्या मोठ्या संख्येने बदल्या होणे ही निवडणूक प्रशासनातील महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे..मागील कार्यकाळांच्या तुलनेत बदल्यांचे प्रमाणद इकोनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या २० महिन्यांत १८ ते २० मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. यापूर्वी मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२५ या काळात तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या सुमारे ३३ महिन्यांच्या कार्यकाळात २३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या होत्या. या कालावधीत लोकसभा निवडणूकही पार पडली होती.तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि त्यानंतरच्या कार्यकाळातही निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या होत्या. संबंधित आकडेवारीनुसार, त्या काळात २९ मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात प्रशासकीय बदल्या होणे सामान्य असले, तरी २०२५ आणि २०२६ मध्ये या बदल्यांचा वेग अधिक राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदल्यानिवडणूक प्रशासनातील मुख्य अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ सामान्यतः किमान तीन वर्षांचा असावा, अशी नियुक्तीविषयक अपेक्षा असते. मात्र, अलीकडील बदल्यांमध्ये किमान सात अधिकाऱ्यांना या पदावर दोन वर्षांपेक्षाही कमी काळ काम करण्याची संधी मिळाली. २०२५ मध्ये आठ ते नऊ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी बदलण्यात आले, तर २०२६ मध्ये आतापर्यंत किमान दहा बदल्या झाल्याची माहिती आहे..बिहारपासून बदल्यांच्या प्रक्रियेला सुरुवात२०२५ मधील बदल्यांची सुरुवात बिहारमधून झाली. विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया राबवणारे बिहार हे पहिले राज्य होते. एप्रिल २०२५ मध्ये विनोद सिंह गुंजियाल यांनी एच. आर. श्रीनिवास यांच्याकडून बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकारीपदाची जबाबदारी स्वीकारली.मे महिन्यात नागालँड आणि छत्तीसगडमध्ये, जूनमध्ये जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणामध्ये, तर जुलैमध्ये मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये नवीन मुख्य निवडणूक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये मणिपूर आणि लडाखमध्येही नवीन अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारला. वर्षाच्या अखेरीस SIR प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या काही दिवस आधी लक्षद्वीपच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश जारी करण्यात आले..लक्षद्वीपमध्ये एका वर्षापेक्षा कमी काळात तीन अधिकारीनोव्हेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत लक्षद्वीपमध्ये तीन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहिले. सिंह गौरव राजा यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची देखरेख केली होती. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांची बदली झाली. त्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये अवनीश कुमार यांनी पदभार स्वीकारला. ते जुलै २०२६ पर्यंत या पदावर होते. त्यानंतर ए. एस. शिवकुमार यांची लक्षद्वीपच्या नवीन मुख्य निवडणूक अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली..Rahul Gandhi: काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयातच फजिती? राहुल गांधींच्या SIR याचिकेत १४ त्रुटी, २२० रुपयेही कमी; सुनावणीच रखडली!.२०२६ मध्येही अनेक राज्यांत फेरबदलजानेवारी २०२६ मध्ये पंजाबला नवीन मुख्य निवडणूक अधिकारी मिळाले. फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आर. एलिस वाज यांची बदली झाली. त्या वेळी दिल्लीत SIR प्रक्रियेची तयारी सुरू होती. याच सुमारास गुजरातमध्येही नवीन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. मार्चमध्ये सिक्कीम आणि एप्रिलमध्ये चंदीगड येथे मुख्य निवडणूक अधिकारी बदलण्यात आले.पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांची राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर नीलम मणि यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. केरळमध्ये ऑगस्ट २०२६ मध्ये डी. सजित बाबू यांनी रतन यू. केलकर यांची जागा घेतली. निवडणुकीनंतर केलकर यांची मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाल्याचे अहवालात नमूद आहे..उपनिवडणूक आयुक्तांच्या स्तरावरही बदलनिवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयातही उपनिवडणूक आयुक्तांच्या स्तरावर किमान चार महत्त्वाचे बदल झाले. मे २०२५ मध्ये भानू प्रकाश यांची नियुक्ती झाली, तर सप्टेंबर २०२५ मध्ये पवन कुमार शर्मा यांनी पदभार स्वीकारला. ऑगस्ट २०२६ मध्ये उपनिवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांची त्यांच्या मूळ प्रशासकीय सेवेत पुनर्नियुक्ती झाल्यानंतर ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रकाश राजपुरोहित यांची नियुक्ती करण्यात आली. अशा प्रकारे SIR प्रक्रियेच्या काळात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसह केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावरही मोठ्या प्रमाणात फेरबदल झाल्याचे समोर आले आहे..सुप्रीम कोर्टाची ज्ञानेश कुमारांना नोटीस, तर राहुल गांधींनाही फटकारलं; SIR प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.