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SIR सुरू होताच निवडणूक आयोगात मोठी उलथापालथ! २० महिन्यांत २० राज्यांचे अधिकारी बदलले; नेमकं कारण काय?

SIR Process in India: Major Changes in Election Administration: SIR प्रक्रियेदरम्यान २०२५-२०२६ मध्ये देशातील १८ ते २० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या.
The Election Commission of India has seen significant administrative changes during the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, with multiple Chief Electoral Officers transferred across states and Union Territories in 2025 and 2026

The Election Commission of India has seen significant administrative changes during the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, with multiple Chief Electoral Officers transferred across states and Union Territories in 2025 and 2026

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणामुळे (SIR) देशभरात राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू असताना, निवडणूक यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रमाणही वाढल्याचे समोर आले आहे. २०२५ आणि २०२६ या कालावधीत देशातील सुमारे १८ ते २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) बदलण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरच्या सुमारे २० महिन्यांत हे बदल झाले आहेत. कमी कालावधीत एवढ्या मोठ्या संख्येने बदल्या होणे ही निवडणूक प्रशासनातील महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.

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