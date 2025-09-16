देश

मला अभिषेककडेच जायचंय! भावाच्या मृत्यूनंतर बहिणीनं संपवलं जीवन; हातावर लिहिलं, जगायची इच्छा नाही

Sister Ends Life After Brother Death : चुलत भावाचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यानं धक्का बसलेल्या बहिणीनं गळफास घेत आयुष्य संपवल्याची घटना घडलीय. तिने हातावर सुसाइड नोट लिहिल्याचं आढळलंय.
सूरज यादव
Updated on

उत्तर प्रदेशातील बांदा इथं एक धक्कादायक अशी घटना घडलीय. १९ वर्षीय तरुणीने हातावर सुसाइड नोट लिहून जीवन संपवलंय. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी तरुणीच्या चुलत भावाचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला होता. यानंतर तरुणीने मला अभिषेकजवळ जायचंय म्हणत गळफास घेतला.

crime
death
Family tragedy
suicide note
Shikha Khangar

