मला अभिषेककडेच जायचंय! भावाच्या मृत्यूनंतर बहिणीनं संपवलं जीवन; हातावर लिहिलं, जगायची इच्छा नाही

उत्तर प्रदेशातील बांदा इथं एक धक्कादायक अशी घटना घडलीय. १९ वर्षीय तरुणीने हातावर सुसाइड नोट लिहून जीवन संपवलंय. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी तरुणीच्या चुलत भावाचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला होता. यानंतर तरुणीने मला अभिषेकजवळ जायचंय म्हणत गळफास घेतला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बबेरू इथल्या परास गावात राहणाऱ्या शिखा खेंगर हिने रविवारी राहत्या घरी गळफास घेतला. कुटुंबिय शेतात काम करण्यासाठी गेले असताना तिने आत्महत्या केली. जेव्हा तरुणीची आई घरी परतली तेव्हा हा प्रकार लक्षात आला. मुलीच्या आत्महत्येनं कुटुंबियांसह सर्वांनाच धक्का बसला आहे..६२० किमी ड्रायव्हिंग करत प्रियकराला भेटायला गेली, ५ दिवस सोबत राहिले; लग्नाचा विषय काढताच केली हत्या, शिक्षकाला अटक.मुलीनं गळफास घेतल्याचं लक्षात येताच आईने आक्रोश केला. यानंतर शेजारचे लोक धावत घरात आले. या घटनेची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर ते घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस आणि फॉरेन्सिकच्या टीमने पंचनामा केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला..तरुणीचं नाव शिखा असून तिने हातावर सुसाइड नोट लिहिली होती. त्यात म्हटलं होतं की, 'माझ्या मृत्यूचं काही कारण नाही. मला जगायची इच्छा नाही. मला अभिषेककडेच जायचंय.' गावातील लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुणीला दोन बहिणी आणि एक भाऊ आहे. तिचे वडील मोलमजुरी करतात. मुलीच्या आत्महत्येनं कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे..हिंदूंची जमीन मुस्लिमांच्या नावे केल्याचे आरोप, महिला अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी छापे; ९० लाखांची रोकड अन् कोट्यवधींचं सोनं जप्त.पोलिसांनी सांगितले की, मृत्यू झालेल्या तरुणीच्या हातावर सुसाइड नोट लिहिली होती. तिच्या भावाचं नुकतंच साप चावल्यानं निधन झालंय. पोलीस आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल समोर आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.