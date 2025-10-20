Crime News : दोन मुलांच्या आईचा तरुणावर जडला जीव, नकार मिळताच उचललं धक्कादायक पाऊल, नेमकं काय घडलं? वाचा...

एका ३५ वर्षीय महिलेने प्रेमप्रकरणातून चक्क पोलीस ठाण्यातच स्वत: हाताची नस कापून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेशाच्या सीतापूरमध्येही ही घटना घडली आहे. या घटनेनंतर महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून सध्या तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे. पुजा मिश्रा असं या महिलेचं नाव आहे, तर आलोक असं तिच्या प्रियकराचं नाव आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, आलोक हा पुजाचा नवरा वीरेंद्रचा भाचा आहे. आठ वर्षांपूर्वी वीरेंद्र आणि पुजाचा विवाह झाला होता. त्यांना दोन मुलं आहे. काही महिन्यांपूर्वी वीरेंद्रने भाचा आलोकला काम करण्यासाठी बोलवलं होतं. त्यानंतर आलोक वीरेंद्रच्या घरी राहू लागला. यादरम्यान, पुजाचा आलोकवर जीव जडला आणि त्यांच्या प्रेमसंबंध प्रस्तापित झाले. मात्र, काही दिवसांतच याची भनक पुजाच्या नवऱ्याला लागली. त्यामुळे त्याने आलोकला गावी परत पाठवलं..Pune Crime : दिवाळीच्या सुट्टीत चोरट्यांची शहरात 'दिवाळी'! बंद घरे आणि दुकाने फोडून सहा लाखांचा ऐवज लंपास.नवऱ्याच्या या निर्णयाने नाराज झालेल्या पुजाने तडकाफडकी घर सोडलं. तसेच मुलांसोबत बरेलीमध्ये राहू लागली. आलोकही तिथे राहायला आहे. तो ऑटो रिक्षा चालवण्याचं काम करु लागला. मात्र, काही कारणास्तवर तो पुजाशी जवळीक बंद केली आणि गावी परत गेला. त्यामुळे दोघांमध्यो जोरदार वाद झाला. हा वाद थेट पोलीस ठाण्यात पोहोचला. त्यावेळी पुजाने पुन्हा त्याच्याकडे सोबत राहण्याची मागणी केली..Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.अशातच आलोकने तिला नकार दिल्याने, तिने पोलीस ठाण्यातच स्वत:च्या हाताची नस कापून घेतली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होऊ लागला. दरम्यान, उपस्थित पोलीस कर्मचाऱ्यांनी पुजाला तत्काळ रुग्णलयात दाखल केले. त्यामुळे तिचा जीव वाचला. यासंदर्भात माहिती देताना आता महिलेची प्रकृती स्थीर असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. तसेच दोघांनी समजूत काढणं सुरु असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.