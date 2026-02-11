देश
भरधाव कार ट्रेलरला धडकून ६ मित्रांचा मृत्यू; वय २३ ते २६ वर्षे, सर्वजण एकाच गावातले
Six Friends Dead In Shocking Accident लग्न सोहळ्यासाठी गेलेल्या सहा मित्रांचा भीषण कार अपघातात मृत्यू झाला. अपघात इतका भयंकर होता की कारचा चक्काचूर झालाय. ६ तरुणांच्या मृत्यूनं गावावर शोककळा पसरलीय.
Six Friends Killed In Horrific Car Accident भरधाव कार ट्रेलरला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात सहा मित्रांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. सर्वजण एका लग्न समारंभातून परतत होते. राजस्थानमधील दौसा इथं मंगळवारी रात्री भीषण दुर्घटना घडली. एनएच २ वर कैलाई गावाजवळ रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. कार अपघातात मृत्यू झालेले सर्व तरुण एकाच गावातले होते. कालाखो गावातून ते आभानेरी इथं एका लग्न सोहळ्यासाठी गेले होते. लग्न आटोपून परतताना त्यांची कार जयपूर आग्रा महामार्गावर भरधाव वेगात होती अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली.