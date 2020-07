नवी दिल्ली - जगात प्रथमच सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्यांची संख्या, वापर न करणाऱ्यांपेक्षा अधिक झाली आहे. गेल्या काही काळात कार्यालयीन कामांसह विविध कारणांसाठी सोशल मीडियावरील विविध प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढल्याचा हा परिणाम असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. ‘डेटा रिपोर्टल’नुसार, गेल्या वर्षभरात सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांच्या संख्येत दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सोशल मीडियाची लोकप्रियता

३.९६ अब्ज : सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्या

३.९१ अब्ज : मोबाईलवर सोशल मीडिया वापरणारे

१० लाख : दररोज दहा लाख लोक सोशल मीडियाशी जोडले जातात

२ तास २२ मिनिट : सोशल मीडियावरील सरासरी वेळ इंटरनेटवरील सरासरी वेळ

एप्रिल २०२० : ३ तास २४ मिनिट

एप्रिल २०२० : ३ तास २४ मिनिट

जुलै २०२० : ६ तास ४२ मिनिट

निष्कर्ष

- इंटरनेटचा वापर करण्याचा वेळ वाढला

- सोशल मीडियावर पुरुषांपेक्षा महिला अधिक वेळ व्यतीत करतात

- कोरोना काळात सोशल मीडियाचा वापर प्रचंड वाढला सोशल मीडियावर भारतात

५९ टक्के : खर्च होणाऱ्या वेळेत झालेली वाढ

२ तास २४ मिनिट : प्रत्येक व्यक्तीचा सरासरी वेळ

७८ टक्के : जणांकडे मोबाईल

५० टक्के : जणांकडे मोबाईल इंटरनेट प्रसिद्ध प्लॅटफॉर्म

२.६ अब्ज : फेसबुकवरील युजरसंख्या

२ अब्ज : व्हॉट्‌सॲपवरील युजरसंख्या

१.०८ अब्ज : इन्स्टाग्रामवरील युजरसंख्या जगातील एका वर्षातील वाढ

८.१ कोटी : लोकसंख्या

१२.१ कोटी : मोबाईल वापरणारे

३४.६ कोटी : इंटरनेट वापरणारे

३७.६ कोटी : सोशल मीडिया वापरणारे

कसा जातो भारतीयांचा वेळ?

६.३० तास : इंटरनेटवर

२.२४ तास : सोशल मीडियावर

३.०४ तास : टीव्ही पाहण्यात

१.५३ तास : गाणे ऐकण्यात

१.२१ तास : गेम खेळणे

स्रोत : वुई आर सोशल, डेटा रिपोर्टल

