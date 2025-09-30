देश
पत्नीची गळा दाबून हत्या, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं स्वत:लाही संपवलं; मित्राला पाठवला शेवटचा VIDEO
Crime News : सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने पत्नीची हत्या करून गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आलीय. ३ वर्षांपूर्वी दोघांचं लग्न झालं होतं. लग्नानंतर काही दिवसातच दोघांमध्ये वाद सुरू झाले होते.
एका ३० वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं पत्नीची गळा दाबून हत्या केल्यानंतर स्वत:लाही संपवलं. दिल्लीजवळ असलेल्या गुरुग्राममध्ये घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनअरचं नाव अजय कुमार असून त्यानं आत्महत्येआधी मित्राला व्हिडीओ मेसेज पाठवून टोकाचं पाऊल उचलत असल्याचं सांगितलं होतं. या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.