ऑनलाइन गेममध्ये ५० लाख गेले, दागिने चोरताना पाहिल्यानं आईला लेकानेच संपवलं; स्क्रू ड्रायव्हरने गळ्यावर वार

ऑनलाइन गेममध्ये ५० लाख रुपये गमावले. त्यानंतर घरातलं सोनं चोरी करताना आईने पाहिलं. आपली बदनामी होणार या भीतीने मुलानं आईची स्क्रू ड्रायव्हरने भोकसून हत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी मुलाला अटक केलीय. उत्तर प्रदेशात लखनऊतील रायबरेली रोड इथं ही घटना घडलीय. घरातलं सोनं चोरी करत असताना अचानक आई आली. निखिलला वाटलं की, आईनं चोरी करताना पाहिलंय. यानंतर त्याची आई ओरडत होती, जीवाची भीक मागत होती. पण नराधम तरुणाने स्क्रू ड्रायव्हरने तिची हत्या केली. डोक्यात सिलिंडर मारला आणि सोनं घेऊन घरातून पळून गेला होता..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रायबरेली रोड कल्ली पश्चिम इथं बाबू खेडा गावात रेनू नावाच्या ४५ वर्षीय महिलेची तिच्याच मुलाने हत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी रेनू यांचा मुलगा निखीलला अटक केलीय. निखिलला वर्षभरापासून ऑनलाइन गेमचं व्यसन लागलं होतं. त्यानं यात ५० लाख रुपये गमावले होते. ऑनलाइन अॅपच्या माध्यमातून कर्जही घेतलं होतं. हे कर्ज फेडण्यासाठी त्यानं ३ ऑक्टोबरला सायंकाळी घरात चोरीचा प्लॅन आखला..देवानं माझ्याकडून करुन घेतलं, गवईसुद्धा सनातनी; राकेश किशोरनं सरन्यायाधीशांवर बूट का फेकला?.पोलिसांनी सांगितले की, आईची हत्या केल्यानंतर निखील वडिलांची गाडी घेऊन पळून जात होता. तो घटनास्थळापासून जवळच असलेल्या रेल्वे स्थानकावर गेला. तिथून तो त्रिवेणी एक्सप्रेसने पळून जात असताना अटक करण्यात आली. त्यानं आईची हत्या केल्याचं मान्य केलंय..निखिल बीएचं शिक्षण घेत होता. ऑनलाइन गेम खेळण्याचं व्यसन लागलं होतं. एक वर्षभरापासून यात त्यानं ५० लाख रुपये गमावले होते. वेगवेगळ्या अॅपवरून त्यानं कर्जही घेतलं होतं. जास्त व्याजदरानं ह्या अॅपवरून त्याला कर्ज मिळत होतं. पण जुगार आणि गेमिंगमध्ये लाखो रुपये बुडाल्यानं त्याच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला..कोण आहे राकेश किशोर? वय ७२, म्हणे,'पश्चाताप नाही, मी तुरुंगात जाणं चांगलं'.शेवटी कर्ज देणाऱ्यांकडून त्याला ब्लॅकमेल केलं जाऊ लागलं. पैसे देण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. याच दबावातून त्यानं सोने चोरीचा प्लॅन आखला. आईच्या तिजोरीतून सोनं चोरी करताना आईने पाहिल्यानं त्यानं आईलाच संपवण्याचा निर्णय घेतला. स्क्रू ड्रायव्हरने गळ्यावर वार केले. यानंतर गॅस सिलिंडर डोक्यात मारला. यामुळे आई रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती..आरोपीने आईची हत्या केल्यानंतर पळून जाताना नातेवाईकांना फोन केला. घरात काही दरोडेखोर घुसलेत. त्यांनी आईवर वार केलाय. मी कसाबसा घरातून सोन्याचे दागिने बॅगेत भरून निघालोय. ते दरोडेखर माझा पाठलाग करतायत असं सांगितलं. त्यानंतर मोबाईल फोन ऑफ केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.