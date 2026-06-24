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सोनम ते सिया व्हाया मुस्कान! प्रेमात आंधळं होत पतीला संपवलं, कुणी तुकडे केले, कुणी ड्रममध्ये भरलं, तर कुणी दरीत ढकललं...

Shocking Wife-Lover Murder Cases In India : याआधी इंदूरमधील सोनम रघुवंशी प्रकरणाने देश हादरला होता. हनिमूनदरम्यान सोनमने पती राजा रघुवंशीची प्रियकराच्या मदतीने हत्या केली होती.
Shocking Wife-Lover Murder Cases In India

Shocking Wife-Lover Murder Cases In India

esakal

Shubham Banubakode
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प्रेम आणि विश्वासाच्या आधारावर उभे राहिलेले नाते जेव्हा फसवणूक आणि स्वार्थाच्या विळख्यात अडकते, तेव्हा त्याचा शेवट किती भयंकर होऊ शकतो याची अनेक उदाहरणे देशात समोर आली आहेत. पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांडानंतर हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेनंतर अशाच काही धक्कादायक घटनांची चर्चाही सुरू झाली आहे.

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