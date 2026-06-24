सोनम ते सिया व्हाया मुस्कान! प्रेमात आंधळं होत पतीला संपवलं, कुणी तुकडे केले, कुणी ड्रममध्ये भरलं, तर कुणी दरीत ढकललं...

प्रेम आणि विश्वासाच्या आधारावर उभे राहिलेले नाते जेव्हा फसवणूक आणि स्वार्थाच्या विळख्यात अडकते, तेव्हा त्याचा शेवट किती भयंकर होऊ शकतो याची अनेक उदाहरणे देशात समोर आली आहेत. पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांडानंतर हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेनंतर अशाच काही धक्कादायक घटनांची चर्चाही सुरू झाली आहे..पुण्यातील केतन अग्रवाल याचा मृत्यू सुरुवातीला अपघात मानला जात होता. मात्र, पोलिस तपासात त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी कट रचून त्याला दरीत ढकलल्याचं समोर आलं आहे. याआधी इंदूरमधील सोनम रघुवंशी प्रकरणाने देश हादरला होता. हनिमूनदरम्यान सोनमने पती राजा रघुवंशीची प्रियकराच्या मदतीने हत्या केली होती..राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणातील आरोपी सोनमची ११ महिन्यांनंतर सुटका! न्यायालयाने दिला जामीन, काय आहे नेमकं प्रकरण?.मेरठमधील मुस्कान रस्तोगी प्रकरणात तिने प्रियकरासोबत मिळून पती सौरभ राजपूत यांची हत्या करून मृतदेहाचे तुकडे ड्रममध्ये लपवले होते. हे प्रकरण देशभर गाजले होते. उत्तर प्रदेशातील औरैयामध्ये प्रगती यादवने लग्नाच्या अवघ्या १५ दिवसांत प्रियकराच्या मदतीने पती दिलीप याची हत्या घडवून आणली होती. सुपारी देऊन हा कट रचण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं होतं..तेलंगणातील एका चर्चित प्रकरणात स्वाती नावाच्या महिलेने प्रियकरासोबत मिळून पतीची हत्या केली होती. त्यानंतर प्रियकराला पतीची ओळख देण्यासाठी प्लास्टिक सर्जरीचा कट रचल्याची माहिती समोर आली होती. मध्य प्रदेशातील प्रियंका पुरोहित हिच्यावरही प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला तिने लुटीचा बनाव रचून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता..माहेरी गेलेल्या पत्नीला एकटं गाठून पतीने केला जीवघेणा हल्ला, घरात रक्ताचा सडा; फरार पतीचा शोध सुरू.पंजाबमधील रमनदीप कौरने प्रेमसंबंधांसाठी पतीची हत्या केली होती. विशेष म्हणजे या घटनेचा साक्षीदार तिचाच लहान मुलगा ठरला होता. तर जयपूरमधील गोपाली देवी प्रकरणात अवैध संबंधांच्या कारणातून पतीची हत्या करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.