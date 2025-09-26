Sonam Wangchuk : सोनम वागंचुक यांना अटक; लडाख हिंसाचारात चार जणांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई

Summaryलडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान चार जणांचा मृत्यू झाला.मृत्यूच्या दोन दिवसांनंतर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई केली.वांगचुक दुपारी पत्रकार परिषद घेणार होते, पण त्याआधीच त्यांना ताब्यात घेण्यात आले..लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना अटक करण्यात आली आहे. लेहमध्ये बंददरम्यान लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करणाऱ्या निदर्शक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी ही कारवाई करण्यात आली आहे. सोनम वांगचुक आज दुपारी २:३० वाजता पत्रकार परिषद घेणार होते. पण त्याआधीच त्यांना अटक करण्यात आली आहे. . गुरुवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी स्थापन केलेल्या स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख (SECMOL) चा FCRA परवाना तात्काळ रद्द केला होता. याशिवाय त्यांच्या एका एनजीओच्या परदेशी निधी गोळा करण्याचाही परवाना रद्द करण्यात आला होता. .सोनम वांगचुक यांनी आधी काय म्हटले होते? "मला दिसतंय की ते माझ्यावर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्याचा आणि मला दोन वर्षांसाठी तुरुंगात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत." ते पुढे म्हणाले, "मी त्यासाठी तयार आहे, पण सोनम वांगचुकला तुरुंगात ठेवल्याने त्यांना मुक्त करण्यापेक्षा जास्त समस्या निर्माण होऊ शकतात." असे सोनम वांगचुक म्हणाले होते..Sonam Wangchuk : खऱ्या रॅंचोची आर्थिक कोंडी? सोनम वांगचूक यांच्या एनजीओचा परदेशी फंडाचा परवाना रद्द, हिंसक आंदोलनादरम्यान मोठा निर्णय.नुकत्याच झालेल्या हिंसक निदर्शनांसाठी दोषारोप करणे ही "बळीचा बकरा" युक्ती असल्याचेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील लडाख राज्याच्या मागणीचे आंदोलन बुधवारी लेहमध्ये हिंसाचार, जाळपोळ आणि हिंसाचारात रूपांतरित झाले, ज्यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि ४० पोलिसांसह ८० जण जखमी झाले..FAQs प्र.१: सोनम वांगचुक यांना का अटक करण्यात आली? 👉 लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना अटक केली.प्र.२: आंदोलनात काय मागणी करण्यात आली होती? 👉 लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.प्र.३: आंदोलनात किती लोकांचा मृत्यू झाला? 👉 आंदोलन आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला.प्र.४: सरकारने त्यांच्या संस्थेविरुद्ध काय कारवाई केली? 👉 केंद्राने SECMOL आणि दुसऱ्या एनजीओचा FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) परवाना रद्द केला.प्र.५: अटक होण्यापूर्वी सोनम वांगचुक काय करणार होते? 👉 ते दुपारी २:३० वाजता पत्रकार परिषद घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करणार होते.प्र.६: FCRA परवाना रद्द केल्याचा अर्थ काय? 👉 याचा अर्थ त्यांच्या संस्थांना आता परदेशातून आर्थिक मदत घेता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.