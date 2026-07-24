देश

Sonam Wangchuk Video : सोनम वांगचुक यांनी उपोषण का सोडले, सरकारशी काय चर्चा झाली? व्हिडिओ शेअर करत सगळंच सांगितलं

NEET Protest : सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनंतर जंतरमंतरवरील उपोषण मागे घेतले. NEET परीक्षेतील अनियमिततेच्या निषेधासाठी आणि CJPच्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन होते. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना सफदरजंग व नंतर मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले.
Sonam Wangchuk Video : सोनम वांगचुक यांनी उपोषण का सोडले, सरकारशी काय चर्चा झाली? व्हिडिओ शेअर करत सगळंच सांगितलं
Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांनंतर आपले उपोषण सोडले आहे. 'नीट'परीक्षेतील अनियमिततेचा निषेध करण्यासाठी आणि सीजेपीच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जंतरमंतर येथे हे उपोषण सुरू केले होते. प्रकृती खालावल्यामुळे सरकारने त्यांना सुरुवातीला सफदरजंग रुग्णालयात आणि नंतर मेदांता रुग्णालयात हलवले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मेदांता रुग्णालयात त्यांची समजूत काढून उपोषण सोडायला लावले.

Loading content, please wait...
NEET
CJP protest actions
Sonam Wangchuk hunger strike