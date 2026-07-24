Sonam Wangchuk Video : सोनम वांगचुक यांनी उपोषण का सोडले, सरकारशी काय चर्चा झाली? व्हिडिओ शेअर करत सगळंच सांगितलं

सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांनंतर आपले उपोषण सोडले आहे. 'नीट'परीक्षेतील अनियमिततेचा निषेध करण्यासाठी आणि सीजेपीच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जंतरमंतर येथे हे उपोषण सुरू केले होते. प्रकृती खालावल्यामुळे सरकारने त्यांना सुरुवातीला सफदरजंग रुग्णालयात आणि नंतर मेदांता रुग्णालयात हलवले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मेदांता रुग्णालयात त्यांची समजूत काढून उपोषण सोडायला लावले. .सोनम वांगचुक यांचा व्हिडिओसोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा करणारा एक व्हिडिओ शेअर केला. या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, "नमस्कार मित्रांनो, आज २६ व्या दिवशी मला तुमच्याशी काही महत्त्वाची बातमी शेअर करायची आहे. सध्या रात्रीचे साडेबारा वाजले आहेत. थोड्या वेळापूर्वीच केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी 'लडाख ॲपेक्स बॉडी'च्या वरिष्ठ नेत्यांसह माझी भेट घेतली. त्याआधी, तुम्हाला माहितच आहे की, विविध राजकीय पक्षांच्या सुमारे ६५ खासदारांनी येऊन मला उपोषण सोडण्याची विनंती करणाऱ्या पत्रावर स्वाक्षरी केली होती. 'नीट' परीक्षेचा पेपर आणि त्यातील अनियमिततेच्या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी मला दिली.".वांगचुक यांनी पुढे नमूद केले की त्यांना सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाले आहे. ते म्हणाले, "सरकारच्या वतीने भेटायला आलेल्या मंत्र्यांनीही मला आश्वासन दिले. गेल्या दोन दिवसांपासून यावर आमची कठीण चर्चा सुरू होती; मी लेखी हमी मिळवण्यावर ठाम होतो. या प्रक्रियेला दोन दिवस लागले आणि म्हणूनच मला आणखी काही दिवस उपोषण चालू ठेवावे लागले. .Sonam Wangchuk Hunger Strike : 'सोनम वांगचुक फक्त दोन दिवस जगतील', दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढत बजावली नोटीस.सरकारने काय आश्वासन दिले? जे.पी. नड्डा यांनी सोनम वांगचुक यांच्यासमोर सरकारचे आश्वासन वाचून दाखवले. त्यांनी व्हिडिओमध्ये त्या दस्तऐवजाचा फोटोही समाविष्ट केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, "दिल्लीतील जंतरमंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध किंवा २० जुलै २०२६ रोजी नियोजित संसद मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल न करण्याच्या बाजूने सरकार आहे." प्रश्नपत्रिका फुटीच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आणि परीक्षांशी संबंधित शैक्षणिक सुधारणांवर सविस्तर चर्चा करण्याचे आश्वासन सरकारने यापूर्वीच संसदेत दिले आहे. शिवाय, अलीकडील 'नीट' (NEET) प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनेशी संबंधित आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य भरपाई देण्याबाबतही सरकार सकारात्मक विचार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.