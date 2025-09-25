Sonam Wangchuk : खऱ्या रॅंचोची आर्थिक कोंडी? सोनम वांगचूक यांच्या एनजीओचा परदेशी फंडाचा परवाना रद्द, हिंसक आंदोलनादरम्यान मोठा निर्णय

लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या एका एनजीओजीची एफसीआरए नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी वांगचुक यांनी हिंसक निदर्शने केल्यानंतर अवघ्या २४ तासांतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एनजीओंसाठी परकीय निधी कायद्यांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे कारण देत, सरकारने हा परवाना रद्द केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. .सोनम वांगचुक यांनी एनजीओच्या एफसीआरए खात्यात ३.३५ लाख रुपये जमा करून कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. एसईसीएमओएलने स्पष्ट केले की ही रक्कम जुन्या बसच्या विक्रीतून मिळाली होती. संस्थेने स्वतःचा बचाव करताना म्हटले आहे की बस एफसीआरए निधीतून खरेदी करण्यात आली असल्याने विक्रीतून मिळालेली रक्कम त्याच खात्यात परत जमा करण्यात आली. परंतू, सरकारने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. .दरम्यान हवामान बदल, स्थलांतर आणि अन्न सुरक्षेशी संबंधित "युवा जागरूकता" कार्यक्रमांसाठी स्वीडिश देणगीदाराने दिलेल्या ४.९३ लाख रुपयांबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सरकार म्हणते की ही देणगी "राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध" आहे. त्याचप्रमाणे, संस्थेच्या एफसीआरए खात्यांमध्ये १९,६०० आणि ७९,२०० रुपयांच्या अनियमित रकमा नोंदवल्या गेल्याचे आणखी दोन प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात करण्यात आला..सोनम वांगचुक यांनी यापूर्वी म्हटले होते की त्यांच्या तुरुंगवासामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यापेक्षा सरकारला जास्त समस्या निर्माण होऊ शकतात. लडाखमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या हिंसक निदर्शनांसाठी गृह मंत्रालयाने त्यांना दोषी ठरवणे हे बळीचा बकरा बनवण्याचे युक्ती असल्याचे वांगचुक यांनी म्हटले होते. गृह मंत्रालयाच्या विधानाला उत्तर देताना वांगचुक म्हणाले की ते पीएसए अंतर्गत अटक झाली तरी घाबरणार नाहीत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.