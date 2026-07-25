हा लोकशाहीचा विजय! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक नेमकं काय म्हणाले?

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशभरातून विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देत याला लोकशाहीचा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाचे आणि त्यांच्या संयमाचे कौतुक केले.."हा लोकशाहीचा विजय आहे. रस्त्यावर उतरून लोकांनी लोकशाहीच्या मार्गाने दिलेल्या लढ्याचा हा विजय आहे. शांतता, संयम आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाचाही हा विजय आहे," असे वांगचुक यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेचा आवाज सर्वांत महत्त्वाचा असतो. नागरिकांनी शांततेच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडली, तर त्याचा परिणाम निश्चित दिसून येतो, असेही त्यांनी नमूद केलं आहे..Delhi Student Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पुन्हा हिंसक वळण...पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या.यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांचे विशेष अभिनंदन केले. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी सातत्याने आवाज उठवल्याचे वांगचुक यांनी म्हटलं आहे. आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या देशभरातील नागरिकांचेही त्यांनी आभार मानले आहेत..आता केवळ जबाबदारी निश्चित करण्यापेक्षा शिक्षण व्यवस्थेत ठोस सुधारणा करण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट केलं. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे, पेपरफुटीच्या घटना रोखणे आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे, यासाठी सरकारने प्रभावी पावले उचलली पाहिजेत, असे ते म्हणाले..Delhi Lathicharge Protest: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा बिडकीनमध्ये तीव्र निषेध; निलजगाव फाटा ते पोलिस ठाण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांची पायी रॅली.दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे. पंतप्रधान मोदींनीही तो स्वीकारला आहे. "भारतातील युवा पिढीची स्वप्ने साकार करणे हा आपल्या सर्वांच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनाचा नैतिक संकल्प राहिला आहे. आदरणीय पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली राष्ट्रसेवा करण्याची संधी मला मिळाली, त्याबद्दल मी त्यांचा मनःपूर्वक आभारी आहे," असे त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पत्रात म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.