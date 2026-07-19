'भारताची दुसरी स्वातंत्र्य चळवळ', अन्यायापासून मुक्ती; रुग्णालयातून सोनम यांचा पहिला मेसेज

जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या सोनम वांगचूक यांना दिल्ली पोलिसांनी उचलून रुग्णालयात दाखल केलं. यानंतर आता रुग्णालयातून सोनम वांगचूक यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिलीय. त्यांनी आपण रुग्णालयात नाही तर सफदरजंगमध्ये पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचं या संदेशात म्हटलंय. तसंच चलो संसद मोर्चात मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन देशवासियांना केलं आहे. First Message from Sonam Wangchuk After Hospital Shift.सोनम वांगचूक यांच्यावर दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सोनम यांना दिल्ली पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके यांनी उपोषण सुरू केलंय. तसंच २० जुलै रोजी मोर्चाची घोषणाही केलीय. या मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन वांगचूक यांनी केलंय. तसंच भारताच्या स्वातंत्र्याचं हे दुसरं आंदोलन असल्याचंही वांगचूक यांनी म्हटलंय..अन्यायापासून स्वातंत्र्य, भीतीपासून स्वातंत्र्य. पेपर लीक सारख्या अन्यायातून मुक्ती आणि माझ्या बेकायदेशीर ताब्यातून स्वातंत्र्यासाठी संसद मोर्चा यशस्वी करा असं वांगचूक यांनी म्हटलंय. हा संदेश गितांजली यांच्याकडून वांगचूक यांनी पाठवला असून सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे..Sonam Wangchuk Health Update : सोनम वांगचुक यांच्या रक्त तपासणीत बदल, हेल्थ बुलेटीनमध्ये डॉक्टर काय म्हणाले? ; २४ तास महत्त्वाचे.डॉक्टरांनी सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती दिलीय. उपोषणामुळे वांगचुक यांचं वजन ९.५ किलो घटलं आहे. त्यांच्या शरीरात इलेक्टोरलाइटची कमतरता आहे. सध्या त्यांच्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.