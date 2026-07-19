देश

'भारताची दुसरी स्वातंत्र्य चळवळ', अन्यायापासून मुक्ती; रुग्णालयातून सोनम यांचा पहिला मेसेज

Sonam Wangchuk Latest Update रुग्णालयातून सोनम वांगचूक यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिलीय. त्यांनी आपण रुग्णालयात नाही तर सफदरजंगमध्ये पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचं या संदेशात म्हटलंय.
Sonam Wangchuk Shares First Message from Safdarjung

Sonam Wangchuk Shares First Message from Safdarjung

Esakal

सूरज यादव
Updated on

जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या सोनम वांगचूक यांना दिल्ली पोलिसांनी उचलून रुग्णालयात दाखल केलं. यानंतर आता रुग्णालयातून सोनम वांगचूक यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिलीय. त्यांनी आपण रुग्णालयात नाही तर सफदरजंगमध्ये पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचं या संदेशात म्हटलंय. तसंच चलो संसद मोर्चात मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन देशवासियांना केलं आहे. First Message from Sonam Wangchuk After Hospital Shift

Loading content, please wait...
delhi
Sonam Wangchuk hunger strike update
Sonam Wangchuk hunger strike details
Sonam Wangchuk hunger strike