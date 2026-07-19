Sonam Wangchuk: दिल्ली हायकोर्टात सोनम वांगचुकांना दिलासा नाही; खासगी रुग्णालयात हलवण्याची मागणी फेटाळली, आयव्ही ड्रिपबाबतही दिली माहिती

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनम वांगचुक प्रकरणाची सुनावणी केली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या टप्प्यावर कोणत्याही अंतरिम आदेशाची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने वांगचुक यांना डॉक्टरांना सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांना खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची त्यांची पत्नी गीतांजली यांची विनंती फेटाळली. थोडक्यात, न्यायालयाने वांगचुक यांच्या पत्नीची याचिका फेटाळून लावली. वांगचुक यांना रुग्णालयात पाठवण्याचा निर्णय मनमानी नव्हता. .या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावण्यात आली असून पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे. यापूर्वी, सोनम वांगचुक प्रकरणात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वांगचुक यांनी सुरुवातीला आयव्ही ड्रिप घेण्यास नकार दिला होता, परंतु नंतर त्यांनी त्याला संमती दिली. न्यायालयाने विचारले की, त्यांना हे उपचार त्यांच्या संमतीने देण्यात आले होते का. .VIDEO : ''अजूनही वेळ गेलेली नाही, प्रत्येकाने बोला नाही तर उद्या जेव्हा...''; CJP च्या आंदोलनाला शिव ठाकरेंचा पाठिंबा, नेमकं काय म्हणाला?.अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, होय, त्यांनी फक्त साखर-मुक्त औषध उपलब्ध आहे का, असे विचारले होते. देशातील इतर कोणत्याही नागरिकाप्रमाणे, त्यांनी डॉक्टरांच्या उपचारांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. त्यांची चांगली काळजी घेतली जात आहे, परंतु त्यांनी डॉक्टरांना सहकार्य केले पाहिजे. एम्सचे डॉक्टर न्यायालयात उपस्थित आहेत आणि माहिती देऊ शकतात. यानंतर, एम्सच्या डॉक्टरांनी सोनम वांगचुक यांच्या वैद्यकीय स्थितीबद्दल माहिती दिली. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांच्या न्यायालयात सुरू आहे..सोनम वांगचुक यांची पत्नी गीतांजली यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सफदरजंग रुग्णालयाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सोनम वांगचुक यांना डिस्चार्ज देण्याची किंवा त्यांच्या पसंतीच्या खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची परवानगीही मागितली आहे. सोनम वांगचुक यांच्या वतीने बोलताना कपिल सिबल यांनी सांगितले की, त्यांना त्यांची सुटका हवी आहे. त्यांनी मेदांता रुग्णालयाशी संपर्क साधला असून, त्यांना त्यांचे वकील आणि डॉक्टर यांना भेटू दिले जात नाही..SC on Abusive Language: महत्त्वाचा खुलासा! शिवी देणे गुन्हा आहे का? IPC लागू होतो का? सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले कायदेशीर नियम....कपिल सिबल यांनी सांगितले की, १७ तारखेला आरएमएल रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांची भेट घेऊन तपासणी केली. १८ तारखेच्या सकाळी त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आले. त्यांचे डॉक्टर किंवा वकील यांपैकी कोणालाही त्यांना भेटता आले नाही. त्यांना कोणती औषधे देण्यात आली होती, हेदेखील आम्हाला माहीत नाही. आम्ही ठरवले की त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात यावा; ते ना कोठडीत होते, ना त्यांच्यावर कोणतेही आरोप होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.