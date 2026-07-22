Sonam Wangchuk: 'या' अटी मान्य झाल्यास उपोषण सोडेन; रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांचे सरकारला पत्र, तोडगा निघणार?

रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांनी सरकारला पत्र लिहून उपोषण संपवण्याची मागणी केली आहे. सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई, संसदीय चर्चा आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे..आपल्या पत्रात सोनम वांगचुक यांनी म्हटले आहे की, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी काल रात्री रुग्णालयात त्यांची भेट घेतली आणि त्यासाठी त्यांनी दोन्ही नेत्यांचे आभार मानले. चर्चेदरम्यान तुम्ही मला आश्वासन दिले की पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना पुरेशी भरपाई देणे, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा करणे, तसेच माननीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा विचार करणे यासह सर्व मुद्द्यांवर सरकार सकारात्मकपणे विचार करेल..Delhi Police: 'ते' साध्या वेशातील लोक खरंच पोलिस होते का? दिल्ली पोलिसांनी कर्मचाऱ्यांसाठी काढले कडक आदेश.सोनम वांगचुक यांनी म्हटले आहे की, "पोलिसांनी केलेला अत्याचार आणि अतिरिक्त बळाचा वापर होऊनही, २० जुलै रोजीचा 'चलो संसद' मोर्चा उल्लेखनीयरीत्या शांततापूर्ण होता. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा त्यांचा संयम आणि दृढनिश्चय देश आणि जगाने पाहिला. मला मनापासून आशा आहे की, यात सहभागी असलेल्यांविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई, छळ किंवा प्रतिशोधात्मक कारवाई केल्यास लोकशाही संस्थांवरील त्यांचा विश्वास आणखी डळमळणार नाही.".त्यांनी पुढे लिहिले की, तुमच्या भेटीनंतर विविध राजकीय पक्षांच्या सुमारे ६५ खासदारांनी मला पत्र लिहिले. त्यापैकी काही जण आले असून बाकीचे आज संध्याकाळपर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. त्या सर्वांनी मला उपवास सोडण्याचे आवाहन केले आहे आणि देशाची सेवा करण्यासाठी मला अजून खूप काम करायचे आहे, याची आठवण करून दिली आहे. मी त्यांच्याशी सहमत आहे. मला जगायचे आहे. मला माझ्या विद्यार्थ्यांकडे, शिक्षणाकडे आणि ज्या कामामुळे माझ्या आयुष्याला अर्थ प्राप्त झाला आहे, त्या कामाकडे परत जायचे आहे. पण ज्या तरुण पिढीसाठी ही चळवळ सुरू झाली होती, त्यांच्या जीवावर मी हे करू शकत नाही. .Rahul Gandhi News: विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून राजकारण तापलं! राहुल गांधींनी सरकारला घेरलं; ठेवल्या तीन ठोस मागण्या, पण कोणत्या?.सोनम वांगचुक यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही तरुण आंदोलकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, याची खात्री द्यावी. जबाबदार शिक्षण व्यवस्थेसाठी आवाज उठवणे हाच त्यांचा एकमेव गुन्हा होता. जर अशी खात्री दिली गेली, तर सरकारने केवळ माझे आवाहन ऐकले नाही, तर लाखो तरुण भारतीयांच्या आकांक्षाही समजून घेतल्या आहेत, या आत्मविश्वासाने मी माझे उपोषण संपवीन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.