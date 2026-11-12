Sonia Gandhi: आत्मचरित्र खाेटेपणाचा कळस, नरसिंह राव यांच्या नातवाची सोनिया गांधींवर टीका

तिरुवनंतपुरम : काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या ‘बिलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या आत्मचरित्रात अनेक ऐतिहासिक चुका आहेत. हे पुस्तक म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस असल्याची टीका माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे नातू आणि भाजपच्या तेलंगण शाखेचे मुख्य प्रवक्ते एन. व्ही. सुभाष यांनी बुधवारी केली. .राव यांनी काँग्रेस पक्ष आणि देशासाठी दिलेल्या योगदानाचा सोनिया गांधी यांनी जाणीवपूर्वक उल्लेख टाळल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गांधी कुटुंबीयांकडून पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचे योगदान कमी लेखण्याची परंपरा असल्याचे सुभाष म्हणाले. राजीव गांधी यांना राजकारणात येण्याची इच्छा नव्हती, असे सोनिया गांधी सांगतात;.मात्र स्वतःच्या मुलांना राजकारणात पुढे आणतात, यातील विसंगती त्यांनी निदर्शनास आणली. बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेवरून सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. राम मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मंदिराची उभारणी झाल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.