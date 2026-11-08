देश

Sonia Gandhi Babri Masjid : बाबरी मशीद पाडल्यावर सोनिया गांधींना कोसळलेले रडू; भाजप नेते म्हणाले- काँग्रेसच्या हृदयात आजही बाबर जिवंत

BJP Reaction : भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी या विधानावरून काँग्रेसवर टीका करत ‘काँग्रेसच्या हृदयात तेव्हाही बाबर होता आणि आजही आहे’ असा आरोप केला. काँग्रेसचे राजकारण महात्मा गांधींच्या राम राज्यापासून बाबरकडे झुकले असल्याचा दावा केला.
Sonia Gandhi’s Babri Masjid Statement Explained

Sonia Gandhi’s Babri Masjid Statement Explained

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेबाबत केलेल्या विधानावरून भाजपने काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला आहे. १९९२ मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याची घटना दूरदर्शनवर पाहिल्यानंतर आपण भावूक होऊन रडलो होतो, असे सोनिया गांधी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. त्यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना भाजपने, 'काँग्रेसच्या हृदयात तेव्हाही बाबर होता आणि आजही आहे,' अशी टीका केली आहे. तसेच सोनिया गांधी यांनी ही घटना दूरदर्शनवर नेमकी कधी आणि कशी पाहिली, यावरही भाजपने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

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