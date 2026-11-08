Sonia Gandhi Babri Masjid : बाबरी मशीद पाडल्यावर सोनिया गांधींना कोसळलेले रडू; भाजप नेते म्हणाले- काँग्रेसच्या हृदयात आजही बाबर जिवंत

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेबाबत केलेल्या विधानावरून भाजपने काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला आहे. १९९२ मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याची घटना दूरदर्शनवर पाहिल्यानंतर आपण भावूक होऊन रडलो होतो, असे सोनिया गांधी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. त्यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना भाजपने, 'काँग्रेसच्या हृदयात तेव्हाही बाबर होता आणि आजही आहे,' अशी टीका केली आहे. तसेच सोनिया गांधी यांनी ही घटना दूरदर्शनवर नेमकी कधी आणि कशी पाहिली, यावरही भाजपने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .काय म्हणाल्या सोनिया गांधी?सोनिया गांधी यांनी त्यांचे आगामी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह' प्रकाशित होण्यापूर्वी ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द गार्डियन'ला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी घडलेल्या बाबरी मशीद विध्वंसाच्या घटनेची आठवण सांगितली. ही घटना दूरदर्शनवर पाहिल्यानंतर आपण रडू लागलो होतो, असे त्यांनी म्हटले. त्याच क्षणी भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्यासाठी दीर्घ संघर्ष करावा लागणार असल्याची जाणीव झाल्याचेही त्यांनी सांगितले..Sonia Gandhi: आणीबाणीचा निर्णय चुकीचाच होता; सोनिया गांधी यांचे मत; इंदिरा गांधींनाही जाणीव झाली होती.याच मुलाखतीत सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या राजकीय चुकांची कबुली दिली. पक्षातील आत्मसंतुष्टता आणि निष्काळजीपणामुळे भाजपच्या उदयाला आणि कट्टर हिंदुत्ववादी राजकारणाला बळ मिळाल्याचे त्यांनी मान्य केले..'काँग्रेसच्या हृदयात बाबर'; भाजपचा हल्लाबोलसोनिया गांधी यांच्या विधानावर भाजपचे प्रवक्ते आणि खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली. काँग्रेसचे राजकारण महात्मा गांधींच्या 'राम राज्या'च्या संकल्पनेपासून दूर गेले असून ते 'बाबर राज्या'कडे झुकल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस मुस्लिम समुदायातील कट्टरपंथी घटकांच्या जवळ असल्याचा दावाही त्यांनी केला..यावेळी त्रिवेदी यांनी राजीव गांधी यांनी १९८९ मध्ये अयोध्येतून रामाचे नाव घेऊन प्रचार सुरू केल्याचा उल्लेख केला. तसेच गांधी कुटुंबातील सदस्यांनी बाबरच्या कबरीला भेट दिल्याचा दावाही त्यांनी केला. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५९, इंदिरा गांधी यांनी १९६८ आणि राहुल गांधी यांनी २००५ मध्ये या कबरीला भेट दिल्याचे त्यांनी सांगितले. हे सर्व भाजपने केलेले राजकीय आरोप आहेत..सोनिया गांधींच्या दाव्यावरही उपस्थित केला प्रश्नसोनिया गांधी यांनी बाबरी मशीद पाडल्याची घटना दूरदर्शनवर पाहिल्याच्या दाव्यावर त्रिवेदी यांनी शंका उपस्थित केली. त्यांच्या मते, त्या दिवशी बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसने या घटनेचे वार्तांकन केले होते आणि त्यानंतरच्या दिवसांत व्हिडिओ व छायाचित्रे प्रसारित केली होती..६ डिसेंबर १९९२ रोजी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास कारसेवक वादग्रस्त वास्तूत शिरले आणि संध्याकाळपर्यंत ती पाडण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी रात्री ८.४५ च्या सुमारास दूरदर्शनवरून देशाला संबोधित केले होते, असा घटनाक्रम त्रिवेदी यांनी मांडला..सोनिया गांधी यांनी नेमक्या कोणत्या वेळी, कुठे आणि कोणत्या प्रसारणावर ही घटना पाहिली, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या मुलाखतीतील विधानावरून काँग्रेस आणि भाजपमधील राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.