देश

Sonia Gandhi's Book : सोनिया गांधींचं बहुप्रतीक्षित पुस्तक अखेर बाजारात; पंतप्रधान मोदींबद्दल काय लिहिलंय?

sonia Gandhi autobiography : सोनिया गांधी यांच्या ‘Belonging: A Journey of Love’ या आत्मचरित्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्याशी झालेले संवाद आणि दोघांच्या राजकीय विचारांमधील मतभेदांवर भाष्य करण्यात आलं आहे.
sonia Gandhi autobiography

sonia Gandhi autobiography

esakal

Shubham Banubakode
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काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचं बहुप्रतीक्षित आत्मचरित्र ‘Belonging: A Journey of Love’ अखेर वाचकांच्या भेटीला आलं आहे. हार्पर कॉलिन्स इंडियाने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकात सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून ते देशातील राजकीय घडामोडींपर्यंत अनेक विषयांवर भाष्य केलं आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेले संबंध, त्यांची राजकीय विचारसरणी आणि संसदेतली वागणूक याबद्दलही त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

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Sonia Gandhi