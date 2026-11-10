Sonia Gandhi's Book : सोनिया गांधींचं बहुप्रतीक्षित पुस्तक अखेर बाजारात; पंतप्रधान मोदींबद्दल काय लिहिलंय?

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचं बहुप्रतीक्षित आत्मचरित्र ‘Belonging: A Journey of Love’ अखेर वाचकांच्या भेटीला आलं आहे. हार्पर कॉलिन्स इंडियाने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकात सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून ते देशातील राजकीय घडामोडींपर्यंत अनेक विषयांवर भाष्य केलं आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेले संबंध, त्यांची राजकीय विचारसरणी आणि संसदेतली वागणूक याबद्दलही त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे..सोनिया गांधी यांनी पुस्तकात म्हटलं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आजपर्यंत त्यांचा फारसा वैयक्तिक संपर्क आलेला नाही. संसदेच्या अधिवेशनाच्या शेवटी होणाऱ्या औपचारिक कार्यक्रमांमध्ये दोघांची भेट होते. त्यावेळी केवळ नमस्काराची देवाणघेवाण होते. मात्र, मोदी त्यांच्यासमोर आल्यावर नजर चुकवतात आणि डोळ्यांत डोळे घालून बोलणं टाळतात, असं सोनिया गांधी यांनी लिहिलं आहे..Sonia Gandhi Babri Masjid : बाबरी मशीद पाडल्यावर सोनिया गांधींना कोसळलेले रडू; भाजप नेते म्हणाले- काँग्रेसच्या हृदयात आजही बाबर जिवंत .सोनिया गांधी यांच्या मते, पूर्वी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे नेते एकमेकांशी अधिक सौहार्दपूर्ण पद्धतीने वागत असत. मात्र, आता राजकीय संबंधांमध्ये तो मोकळेपणा राहिलेला नाही. मोदी आणि त्यांच्यात कधीही सविस्तर चर्चा झालेली नाही. रुग्णालयातून उपचार घेऊन परतल्यानंतर काही वेळा मोदी यांनी त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. त्यावर त्यांनीही आपली तब्येत ठीक असल्याचं सांगत आभार मानले. याशिवाय वाढदिवस आणि नवीन वर्षाच्या शुभेच्छांची औपचारिक देवाणघेवाण झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे..Sonia Gandhi: आणीबाणीचा निर्णय चुकीचाच होता; सोनिया गांधी यांचे मत; इंदिरा गांधींनाही जाणीव झाली होती.आत्मचरित्रात सोनिया गांधी यांनी मोदी यांच्या सुरुवातीच्या आयुष्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, मोदी यांची पार्श्वभूमी प्रचारातून दाखवण्यात आली तितकी साधी नसेल. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून त्यांनी सत्तेपर्यंतचा प्रवास केला, असं त्यांनी म्हटलं आहे. संसदेत भाषण करताना मोदी अनेकदा विरोधकांची खिल्ली उडवणारी आणि कठोर भाषा वापरतात, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे..भारताकडे पाहण्याचा मोदी आणि आपला दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा असल्याचं सोनिया गांधी यांनी पुस्तकात स्पष्ट केलं आहे. भारताबद्दलची आपली समज कुटुंबाकडून मिळालेल्या शिकवणीतून तयार झाल्याचं त्या सांगतात. विविध भाषा, संस्कृती आणि धर्मांना समान स्थान देणारा, सर्वांना स्वातंत्र्य आणि समानतेची संधी देणारा भारत ही आपली संकल्पना असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे..दुसरीकडे, मोदी यांची विचारसरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा आणि त्यांच्या बालपणीच्या अनुभवांचा प्रभाव असलेली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या विचारांमध्ये स्वतःच्या धर्म आणि संस्कृतीला इतरांपेक्षा वरचं स्थान दिलं जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. आपला भारत समावेशकता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभा आहे, तर मोदी वेगळ्या भारताच्या संकल्पनेसाठी प्रयत्नशील आहेत, असं सोनिया गांधी यांनी लिहिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.