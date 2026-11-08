देश

Sonia Gandhi: आणीबाणीचा निर्णय चुकीचाच होता; सोनिया गांधी यांचे मत; इंदिरा गांधींनाही जाणीव झाली होती

Sonia Gandhi on Emergency : आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय चूक होता, याची जाणीव इंदिरा गांधी यांनाही झाली होती, असे मत सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केले. आत्मचरित्राच्या पार्श्वभूमीवर ‘द गार्डियन’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आणीबाणी आणि गांधी कुटुंबातील मतभेदांवर भाष्य केले.
Sonia Gandhi discusses Indira Gandhi's Emergency decision in an interview with The Guardian.

Sonia Gandhi discusses Indira Gandhi's Emergency decision in an interview with The Guardian.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली, : ‘‘आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय चूक होता. तत्कालीन पंतप्रधान आणि माझ्या सासू इंदिरा गांधी यांनाही त्याची जाणीव झाली होती,’’ असे मत काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केले.

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