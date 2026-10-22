Sonia Gandhi : सोनिया गांधींची इंस्टाग्रामवर इंट्री, ३ तासांत ५९ हजार लाईक्स अन् १३ हजार फॉलोवर्स; नव्या सुरुवातीची राजकीय वर्तुळात चर्चा

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी पहिल्यांदाच इन्स्टाग्रामवर आपले अधिकृत अकाउंट सुरू केले. सोशल मीडियावरील त्यांच्या या नव्या सुरुवातीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. इन्स्टाग्रामवरील पहिल्याच पोस्टमध्ये त्यांनी आपल्या आगामी ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ (Belonging: A Journey of Love) या पुस्तकाची झलक शेअर केली आहे. हे पुस्तक १० नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी सकाळी सुमारे ९ वाजता इंस्टाग्रामवर आपली पहिली पोस्ट केली. दुपारी १२ वाजेपर्यंत त्यांच्या पोस्टला सुमारे ५९ हजार लाईक्स मिळाले होते, तर त्यांच्या अकांउटला १३ हजारांहून अधिक लोकांनी फॉलो केले. सोनिया गांधी यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरुन राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वाड्रा आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिकृत खात्याला फॉलो केले आहे..पहिल्याच पोस्टमध्ये पुस्तकाची माहितीआपल्या पहिल्या पोस्टमध्ये सोनिया गांधी यांनी पुस्तकाबद्दल भावना व्यक्त केल्या आहेत. ‘नमस्कार, माझे पुस्तक तुम्हा सर्वांसोबत शेअर करताना मला आनंद होत आहे. ही कथा प्रेम, कर्तव्य, प्रियजनांचे निधन आणि स्वतःच्या अस्तित्वाचा तसेच आपलेपणाचा शोध यांच्याशी संबंधित आहे. हे पुस्तक तुमच्यासोबत शेअर करण्यास मी उत्सुक आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे..National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी, राहुल गांधींचं दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर; ईडीच्या कारवाईवर घेतला आक्षेप.इटलीतील बालपण ते राजीव गांधी यांच्यासोबतचा प्रवास‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या पुस्तकातून सोनिया गांधी यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आणि राजकीय प्रवासाचा वेध घेतला जाणार आहे. इटलीमधील एका छोट्या गावात गेलेले त्यांचे बालपण, केंब्रिजमध्ये राजीव गांधी यांच्याशी झालेली भेट आणि त्यानंतर नेहरू-गांधी कुटुंबाचा भाग बनण्यापर्यंतचा प्रवास या पुस्तकात मांडण्यात आला आहे..विवाहानंतर भारतीय राजकारणाशी जोडले गेलेले त्यांचे आयुष्य, कुटुंबातील दुःखद घटनांमुळे झालेले बदल आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतरचा काळ यांचाही पुस्तकात उल्लेख आहे. याशिवाय, २००४ मध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार देण्यासारख्या महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयांवरही त्यांनी भाष्य केले आहे..Rahul Gandhi Emotional Message : राहुल गांधी भावूक; वडिलांची आठवण काढत आई सोनिया गांधींसाठी खास संदेश.कुटुंबातील मानवी पैलूंवर विशेष भरसोनिया गांधी यांच्या मते, त्यांच्या कुटुंबाबद्दल अनेक गोष्टी लिहिल्या गेल्या आहेत; मात्र कुटुंबातील व्यक्तींचे हेतू, कार्य आणि मानवी गुण पूर्णपणे समजून घेतले गेलेले नाहीत. हे पुस्तक कुटुंबातील मानवी पैलूंना समर्पित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..राजकारणापासून काहीसे बाजूला होऊन मागे वळून पाहताना आपल्या आयुष्यात प्रेम आणि निष्ठेचा धागा कायम राहिल्याचे सोनिया गांधी सांगतात. त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांसोबतच गेल्या सहा दशकांतील भारतातील सामाजिक आणि राजकीय बदलांकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोनही या पुस्तकातून वाचकांना मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.