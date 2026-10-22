देश

Sonia Gandhi : सोनिया गांधींची इंस्टाग्रामवर इंट्री, ३ तासांत ५९ हजार लाईक्स अन् १३ हजार फॉलोवर्स; नव्या सुरुवातीची राजकीय वर्तुळात चर्चा

Belonging Book : सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी पहिल्यांदाच अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंट सुरू केले आणि पहिल्या पोस्टमध्ये आपले पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ ची झलक शेअर केली. हे पुस्तक १० नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे.
Sonia Gandhi Makes Instagram Debut With First Post

Sonia Gandhi Makes Instagram Debut With First Post

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी पहिल्यांदाच इन्स्टाग्रामवर आपले अधिकृत अकाउंट सुरू केले. सोशल मीडियावरील त्यांच्या या नव्या सुरुवातीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. इन्स्टाग्रामवरील पहिल्याच पोस्टमध्ये त्यांनी आपल्या आगामी ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ (Belonging: A Journey of Love) या पुस्तकाची झलक शेअर केली आहे. हे पुस्तक १० नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे.

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