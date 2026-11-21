भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेसच्या इतिहासातील एका प्रकरणाचा उल्लेख करत माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि मारुती कंपनीच्या मालकीसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी या प्रकरणाला ‘काँग्रेसचा काळा अध्याय’ असे संबोधले आहे. सोनिया गांधी या परदेशी नागरिक असतानाही मारुती कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक कशा बनल्या आणि कंपनीतील ५० टक्के मालकी त्यांच्याकडे कशी आली, असा सवाल दुबे यांनी उपस्थित केला आहे..१९७० मध्ये मारुती कंपनीची स्थापना आणि कराराचा उल्लेखनिशिकांत दुबे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये १९७० मधील घटनांचा संदर्भ दिला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, मारुती कंपनीची स्थापना १९७० मध्ये झाली होती. मात्र, भारत सरकारने या कंपनीला मोटारगाड्यांच्या उत्पादनासाठी १९६८ मध्येच परवाना दिला होता. त्यानंतर १९६९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाद्वारे आपल्या सुनेच्या नेतृत्वाखालील कंपनीला मोटारगाड्या तयार करण्याची परवानगी दिली होती.२१ नोव्हेंबर १९७० रोजी संजय गांधी यांनी सोनिया गांधी यांच्या 'मारुती टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीसोबत करार केल्याचा उल्लेखही दुबे यांनी केला आहे. सोनिया गांधी या मारुती कंपनीच्या खऱ्या मालक होत्या, असा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी त्यांची नियुक्ती कशी झाली आणि त्यांच्याकडे ५० टक्के भागभांडवल कसे आले, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..परदेशी नागरिक असताना संचालकपद कसे मिळाले?भारत सरकारच्या तत्कालीन नियमांनुसार, परदेशी नागरिकाला भारतीय कंपनीच्या संचालकपदी नियुक्त करता येत नव्हते, असा दावा दुबे यांनी केला आहे. असे असताना १९७० मध्ये सोनिया गांधी यांना कंपनीच्या संचालकपदी स्थान कसे मिळाले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.हरियाणा सरकारच्या तत्कालीन नियमांनुसार परदेशी नागरिकाला जमीन देण्याची तरतूद नव्हती, तरीही १९७० मध्ये सोनिया गांधी यांना जमीन देण्यात आली होती का, अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे. याशिवाय, खासगी कंपनीचे कार्यालय थेट पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) कसे सुरू करण्यात आले, असा सवाल त्यांनी केला. तत्कालीन पंतप्रधानांचे खासगी सचिव धवन हे या कंपनीचे संचालक कसे बनले, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला..Uttarakhand : पंतप्रधान मोदींची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी घेतली भेट; उत्तराखंडच्या विकासासाठी रस्ते, रेल्वे आणि पर्यटन प्रकल्पांवर चर्चा.सरकारी मदत आणि आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नमारुती कंपनीला मिळालेल्या सरकारी मदतीबाबतही दुबे यांनी अनेक मुद्दे मांडले आहेत. कंपनीची अधिकृत स्थापना होण्यापूर्वीच पंतप्रधानांच्या थेट आदेशावरून विविध राज्य सरकारांनी बसच्या बॉडी तयार करण्यासाठी मारुतीला आगाऊ पैसे दिले होते का, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी मारुतीला सिमेंट, पोलाद आणि कोळसा यांसारखा कच्चा माल कोणतेही पैसे न घेता कसा पुरवला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण सोनिया गांधी यांच्या कंपन्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीच करण्यात आले होते का, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली आहे..पुस्तकातून स्पष्टीकरण देण्याचे आव्हान३ एप्रिल १९७२ रोजी संजय गांधी यांनी कंपनीच्या वतीने भारत सरकारच्या खर्चाने जगभर प्रवास केला होता का, असा प्रश्नही दुबे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये विचारला आहे.सोनिया गांधी यांनी स्वतःची कोणतीही भांडवली गुंतवणूक न करता एवढी मोठी कंपनी कशी उभी केली आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना मारुती कंपनी कशा प्रकारे दिली, याचा खुलासा त्यांच्या पुस्तकात व्हायला हवा होता, असे दुबे यांनी म्हटले आहे. इंदिरा गांधी यांनी सुनेला मारुती कंपनी भेट दिली असावी आणि तो प्रकार जणू लग्नानंतरच्या 'मुंह दिखाई'सारखा असावा, अशी उपरोधिक टिप्पणीही त्यांनी केली आहे.निशिकांत दुबे यांनी या पोस्टमध्ये उपस्थित केलेले प्रश्न आणि दावे हे त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमधील आरोप असून, त्यामध्ये त्यांनी विविध ऐतिहासिक घटना, सरकारी निर्णय आणि कंपनीच्या मालकीसंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले आहे..SpiceJet च्या अडचणी वाढल्या! DGCA ची कारणे दाखवा नोटीस; विमानसेवेवर गंभीर आक्षेप, प्रवाशांनाही सूचना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.