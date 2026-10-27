‘राजीव गांधी पंतप्रधान व्हावेत, असं मला कधीच वाटलं नाही’; सोनिया गांधी यांचा मोठा खुलासा

काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या आयुष्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रसंग आता त्यांच्या नव्या पुस्तकातून समोर येणार आहेत. ‘बिलॉन्गिंग – ए जर्नी ऑफ लव्ह’ या पुस्तकातून त्यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील आठवणी आणि राजकीय जीवनाशी संबंधित अनुभव मांडले आहेत. विशेष म्हणजे, राजीव गांधी यांना देशाचे पंतप्रधान बनवले जात असताना आपण त्याच्या पूर्णपणे विरोधात होतो, असा खुलासा सोनिया गांधी यांनी या पुस्तकात केला आहे. .सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओत त्यांनी आपल्या आगामी पुस्तकाविषयी माहिती दिली. हे पुस्तक १० नोव्हेंबरला प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकाच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून इतरांनी सांगितलेल्या आपल्या आयुष्याची कहाणी आता स्वतःच्या शब्दांत मांडण्याची संधी मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं..Sonia Gandhi : सोनिया गांधींची इंस्टाग्रामवर इंट्री, ३ तासांत ५९ हजार लाईक्स अन् १३ हजार फॉलोवर्स; नव्या सुरुवातीची राजकीय वर्तुळात चर्चा.सोनिया गांधी यांनी सांगितलं की, त्यांच्या आयुष्याबद्दल अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या गोष्टी लिहिल्या गेल्या आहेत. मात्र, त्यातील अनेक गोष्टी सत्य नव्हत्या. काही गोष्टी बनवून लिहिण्यात आल्या, तर काही घटनांना प्रत्यक्षापेक्षा अधिक मोठं करून दाखवण्यात आलं. त्यामुळे आपल्या आयुष्यात घडलेल्या घटना जशा होत्या, तशाच लोकांसमोर मांडाव्यात, असं त्यांना वाटलं..आपल्या पुस्तकाला केवळ स्वतःची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न म्हणण्यापेक्षा ती आपली कहाणी असल्याचं सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केलं. हे पुस्तक वाचल्यानंतर काही लोकांचं आपल्याबद्दलचं मत बदलू शकतं, तर काहींचं मत आणखी नकारात्मक होऊ शकतं. मात्र, सार्वजनिक जीवनात अशा गोष्टी घडत असतात, असंही त्यांनी सांगितलं..Sonia Gore Dance Video : दहिवडीत 'झिंग झिंग झिंगाट'वर मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पत्नी सोनिया गोरेंनी धरला ठेका; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.सोनिया गांधी यांनी आपल्या पहिल्या व्हिडिओत राजीव गांधी यांच्यासोबतच्या प्रेमकहाणीची सुरुवातही सांगितली. केंब्रिजमधील एका छोट्याशा ग्रीक रेस्टॉरंटमध्ये त्यांची आणि राजीव गांधी यांची पहिली भेट झाली होती. १० नोव्हेंबरला प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकातून त्या आपल्या आयुष्यातील या आठवणी वाचकांसोबत शेअर करणार आहेत. त्यामुळे राजीव गांधी यांच्यासोबतच्या नात्यापासून ते त्यांच्या राजकीय प्रवासातील महत्त्वाच्या प्रसंगांपर्यंत कोणते अनुभव समोर येतात, याकडे आता लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.