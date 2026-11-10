पहिल्या बाळाचा जन्मानंतर दुसऱ्याच दिवशी मृत्यू! सोनिया गांधींनी पहिल्यांदाच केला मोठा खुलासा; सांगितला वेदनादायी प्रसंग

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि खासदार सोनिया गांधी यांचं ‘Belonging: A Journey of Love’ हे आत्मचरित्र अखेर वाचकांच्या भेटीला आलं आहे. या पुस्तकातून त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासापेक्षा वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक आठवणींना उजाळा दिला आहे. यात त्यांनी आपल्या आयुष्यातील एका अत्यंत वेदनादायी प्रसंगाचा पहिल्यांदाच खुलासा केला आहे. राहुल गांधी यांच्यापेक्षा मोठ्या असलेल्या आपल्या पहिल्या मुलाचा जन्मानंतर दुसऱ्याच दिवशी मृत्यू झाला होता, असं त्यांनी पुस्तकात सांगितलं आहे..सोनिया गांधी यांनी लिहिलं आहे की, सप्टेंबर १९६८ मध्ये त्या पहिल्यांदा गर्भवती असल्याचं समजताच गांधी कुटुंबात आनंदाचं वातावरण होतं. नेहमी गंभीर असणाऱ्या इंदिरा गांधी यांनी त्यांना मिठी मारून आनंद व्यक्त केला होता. मात्र, कुटुंबाचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. १८ जानेवारी १९६९ रोजी सोनिया यांनी निर्धारित वेळेच्या सुमारे दोन महिने आधी एका मुलाला जन्म दिला. बाळाला इनक्युबेटरमध्ये ठेवताना त्याचा पहिला आवाज त्यांनी ऐकला होता. राजीव गांधी यांनीही त्यांना बाळ दाखवलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याच्या जगण्याबाबत शंका व्यक्त केली होती..Sonia Gandhi's Book : सोनिया गांधींचं बहुप्रतीक्षित पुस्तक अखेर बाजारात; पंतप्रधान मोदींबद्दल काय लिहिलंय?.दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास राजीव गांधी यांनी बाळाचा मृत्यू झाल्याचं सोनिया यांना सांगितलं. या घटनेने दोघांनाही मोठा धक्का बसला. सोनिया यांनी पुस्तकात त्या प्रसंगाचं वर्णन करताना आपण दोघंही खूप रडलो आणि एकमेकांना घट्ट धरून ठेवलं होतं, असं म्हटलं आहे. नातवाच्या मृत्यूची बातमी समजताच इंदिरा गांधी यांनी आपला दौरा अर्धवट सोडून रुग्णालय गाठलं, असंही त्यांनी सांगितलं आहे..दरम्यान, बाळाच्या अंत्यसंस्काराबाबत कुटुंबासमोर पेच निर्माण झाला होता. नवजात बाळाला नदीत विसर्जित करण्याची हिंदू परंपरा सोनिया यांना मान्य नव्हती. अखेर महरौली येथील फिरोज गांधी यांच्या फार्महाऊसमध्ये त्याला दफन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राजीव आणि संजय गांधी यांनी गुलाबी बोगनवेलियाच्या झुडपाखाली खड्डा खोदून बाळाला दफन केलं. तिथे गेल्यावर ते त्या जागी फूल ठेवत असत, असंही त्यांनी नमूद केलं..Sonia Gandhi Babri Masjid : बाबरी मशीद पाडल्यावर सोनिया गांधींना कोसळलेले रडू; भाजप नेते म्हणाले- काँग्रेसच्या हृदयात आजही बाबर जिवंत .या घटनेनंतर सोनिया गांधी दीर्घकाळ नैराश्य, न्यूनगंड आणि अपराधीपणाच्या भावनेशी झुंजत राहिल्या. मात्र, काळानुसार त्या दुःखातून सावरल्या. ऑक्टोबर १९६९ मध्ये त्यांनी पुन्हा गर्भधारणेची बातमी राजीव यांना दिली. त्यानंतर १९ जून १९७० रोजी त्यांनी राहुल गांधी यांना जन्म दिला, असं त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.