आफ्रिकेत Business करायचाय? दक्षिण आफ्रिकेच्या Consul General नी सांगितला ‘गेटवे’ फॉर्म्युला

मुंबई : आफ्रिकेतील वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिका भारतीय कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार ठरू शकते, असा विश्वास दक्षिण आफ्रिकेचे मुंबईतील कौन्सुल जनरल जी. लाबाने यांनी व्यक्त केला आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध वाढत असून संरक्षण, एरोस्पेस, AI, IT, अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिक्सच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी AP Global Digital ला मुलाखत दिली. ही मुलाखत अपर्णा प्रभूदेसाई यांनी घेतली. .मुलाखतीत लाबाने यांनी दक्षिण आफ्रिकेला आफ्रिका खंडातील व्यवसाय विस्तारासाठी ‘गेटवे’ म्हणून वापरण्याचे आवाहन केले. आफ्रिका कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया अंतर्गत ५४ देशांच्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध असून, दक्षिण आफ्रिकेत उत्पादन किंवा व्यवसायाचे आफ्रिकन ऑपरेशन्स उभारल्यास इतर आफ्रिकी देशांमध्ये निर्यात करताना काही शुल्कांमध्ये सवलतींचा फायदा मिळू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले..दक्षिण आफ्रिकेची प्रगत वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा ही व्यवसायासाठी आणखी एक जमेची बाजू असल्याचे लाबाने यांनी सांगितले. रस्ते आणि हवाई वाहतुकीच्या माध्यमातून आफ्रिकेतील तसेच जागतिक बाजारपेठांमध्ये माल पोहोचवणे तुलनेने सोपे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे जागतिक कंपन्यांनी दक्षिण आफ्रिकेला आफ्रिकन मुख्यालय किंवा ऑपरेशन्सचे केंद्र म्हणून विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले.भारत हा दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रमुख व्यापार भागीदारांपैकी एक असून, जागतिक स्तरावर भारत दक्षिण आफ्रिकेची दुसऱ्या क्रमांकाची निर्यात बाजारपेठ असल्याचे लाबाने यांनी सांगितले. मात्र, सध्या दक्षिण आफ्रिकेचा भारतासोबत व्यापार तुटीचा आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल, विशेषतः कोळसा, भारतात निर्यात केला जातो. त्याऐवजी कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने निर्यात करण्यावर दक्षिण आफ्रिकेचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..AI युगात मोठी संधी, पण राष्ट्रीय सुरक्षेची आव्हानेही गंभीर... भारताचे माजी Deputy NSA पंकज सरन यांची AP Globale Digital ला खास मुलाखत.भारतीय कंपन्यांसाठी संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात विशेष संधी असल्याचेही लाबाने यांनी अधोरेखित केले. भारतीय कंपन्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत भागीदारी करावी किंवा तेथे गुंतवणूक करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. भारताच्या डिजिटल क्षेत्रातील प्रगतीचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेलाही होऊ शकतो. IT, AI, बिझनेस प्रोसेस आणि संबंधित तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारतीय कंपन्यांसाठी मोठी क्षमता असल्याचे त्यांनी सांगितले.ऊर्जा क्षेत्रातही दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिका जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढवण्याच्या दिशेने काम करत आहे. या संक्रमणात भारतीय कंपन्यांना अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात..दक्षिण आफ्रिकेच्या अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हाने असली तरी देश स्थिर लोकशाही असून सरकारची यंत्रणा कार्यरत आहे, असे लाबाने यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळात आफ्रिकेतील तरुण लोकसंख्या, नैसर्गिक संसाधने आणि वाढती क्रयशक्ती यामुळे खंडात मोठी आर्थिक वाढ होऊ शकते, असा त्यांचा अंदाज आहे.भारत-दक्षिण आफ्रिका संबंधांमध्ये BRICS आणि आर्थिक राजनयालाही महत्त्व असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय व्यवसाय समुदायाशी अधिक संवाद साधणे आणि दक्षिण आफ्रिकेतील कंपन्यांना भारतात व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, यावरही भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..भारतीय गुंतवणूकदारांना दक्षिण आफ्रिकेबाबत असलेल्या गैरसमजांवरही त्यांनी भाष्य केले. दक्षिण आफ्रिका ही स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मजबूत बँकिंग व्यवस्था आणि घटनात्मक लोकशाही असलेला देश असून, आफ्रिका खंडातील इतर देशांपासून त्याची वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत, असे त्यांनी सांगितले. दक्षिण आफ्रिकेत मोठ्या संख्येने भारतीय वंशाचे नागरिक असून, अनेक भारतीय व्यवसाय आणि कुटुंबांनी तेथे दीर्घकाळ स्थायिक होऊन आपले आर्थिक आणि व्यावसायिक नेटवर्क उभे केले आहे.त्यामुळे आफ्रिकेत व्यवसाय विस्ताराचा विचार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी दक्षिण आफ्रिका हा केवळ एक बाजार नसून संपूर्ण आफ्रिका खंडाशी जोडणारा महत्त्वाचा व्यावसायिक पूल ठरू शकतो, असा संदेश लाबाने यांच्या संवादातून समोर आला. .UPSC पासून AI आधारित सुशासनापर्यंतचा प्रवास; माजी IAS डॉ. नितीन गोकर्ण यांनी सांगितले यशाचे मंत्र .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.