देश

आफ्रिकेत Business करायचाय? दक्षिण आफ्रिकेच्या Consul General नी सांगितला ‘गेटवे’ फॉर्म्युला

South Africa Positions Itself as a Gateway for Indian Businesses in Africa: दक्षिण आफ्रिका भारतीय कंपन्यांसाठी आफ्रिकेचा गेटवे ठरत असून संरक्षण, AI, IT, अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणूक संधी असल्याचे कौन्सुल जनरल जी. लाबाने यांनी सांगितले.
South Africa Eyes India as Key Partner for Africa’s Growth

South Africa Eyes India as Key Partner for Africa’s Growth

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : आफ्रिकेतील वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिका भारतीय कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार ठरू शकते, असा विश्वास दक्षिण आफ्रिकेचे मुंबईतील कौन्सुल जनरल जी. लाबाने यांनी व्यक्त केला आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध वाढत असून संरक्षण, एरोस्पेस, AI, IT, अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिक्सच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी AP Global Digital ला मुलाखत दिली. ही मुलाखत अपर्णा प्रभूदेसाई यांनी घेतली.

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